Andrei Liimets Kuldgloobustest: loodan, et virtuaalne auhinnagala on ka teenäitaja tulevikuks

Andrei Liimets ütles ERR-ile, et Kuldgloobuste suurimateks üllatusteks olid mõlemad näitlejapreemiad. "Põhilised nõudlejad olid Anthony Hopkins ja Frances McDormand, vastavalt "Isa" ja "Nomaadimaa" eest, aga mõlemad auhinnad läksid hoopis Andra Dayle ja Chadwick Bosemanile," sõnas ta.

"Kui filmide seast võtta, siis kõige suuremad võitjad olid "Nomaadimaa", mis sai parima draamafilmi ja parima lavastaja preemiad, ja siis "Borati" järjefilm, mis minu arust jääb esimesele filmile alla, aga filmi kandepind tuli sellest, et ta ajastati nii täpselt enne USA presidendivalimisi." tõdes Liimets ja mainis, et filmil oli Ameerikas päris märkimisväärne roll meediakajastuse mõjutamisel.

Kaks preemiat pälvinud "Nomaadimaa" näitab filmikriitiku sõnul sellist Ameerikat, mida me üldiselt näinud ei ole. "Film räägib nende inimeste lugusid, kes on valinud paikse eluviisi asemel kaasaegse nomaadielu ehk siis elavad autodes ja haagistes ning rändavad niiviisi ringi," mainis ta ja lisas, et "Nomaadimaa" on väga realistlik, peaaegu dokumentaalne linateos.

"Lisaks parima draamafilmi auhinnale tunnustati ka "Nomaadimaa" lavastajat Chloe Zhaod, mis on eriti märkimisväärne just seetõttu, et ta on alles teine naine, kes selle auhinna kunagi Kuldgloobustel võitnud," mainis ta.

Suur üllatus oli Liimetsa arvates ka see, et parima mitteingliskeelse filmi Kuldgloobuse võitis ‎Lee Isaac Chungi film "Minari". "Kui Oscarid muutsid oma analoogse kategooria parimaks rahvusvaheliseks filmiks, siis Kuldgloobustel on endiselt tegemist mitteingliskeelse filmiga," ütles ta ja kinnitas, et harukordsel moel tuli parim mitteingliskeelne film aga just Ameerikast. "Film räägib ühest Koreast pärit perekonnast ja nende katsest leida Ameerika unelmat."

Tänavune Kuldgloobuste gala oli ka eriline, kuna laureaate üritusele kohale ei kutsutud. "Auhinnagala nägi välja selline, et paralleelselt olid New Yorgis ja Los Angelses õhtujuhid füüsiliselt kohal, publikuks olid saalis ainult eesliinitöötajad, keda sellega tunnustati ja tänati," sõnas ta ja lisas, et kuigi mõned auhindade üleandjad olid kohapeal, siis laureaadid olid kõik kodudes.

"Saime teha seda, mida oleme harjunud aasta jooksul tegema ehk jälgida Zoomist videoekraani vahendusel kõiki neid kuulsuseid," tõdes ta ja rõhutas, et muhe oli see, et juba esimese laureaadi puhul oli heli puudu. "Üldiselt siiski õnnestus selline hübriidformaat üsna hästi, sellega tehti ka üksjagu head nalja, kuidas läbi ekraani üksteisega suheldi, pigem võib pidada seda formaati õnnestumiseks."

"Mõnes mõttes loodan, et selline virtuaalne auhinnagala on ka teenäitaja tulevikuks, sest sellest on üksjagu räägitud, kuidas need üksteist paljuski kordavad auhinnagalad on ökoloogilises mõttes paljuski raiskamine, et need inimesed üle maailma ühte kohta kokku tuua," rõhutas Liimets.

Sarjade seast olid Andrei Liimetsa sõnul suurimaks võitjaks Briti näitlejad. "Eriti just Briti sari "The Crown", mida ka Eesti väga palavalt armastatakse, sari sai kätte neli auhinda oma kuuest nominatsioonist," ütles ta ja lisas, et teine õhtu suurvõitja oli Netflixi toodetud "The Queen's Gambit", mis sai parima lühisarja preemia.