Lux filmiauhinna pälvis Bosnia lavastaja Jasmila Žbanici "Quo Vadis, Aida?"

Metsola sõnas auhinda üle andes, et LUX publikupreemia aitab ehitada sildu poliitika ja Euroopa filmitegijate vahel. "LUX filmiauhinnale nomineeritud filmidest kajab läbi võitlus kodanikuõiguste, inimõiguste, õigluse, demokraatika ja vabaduse eest," ütles ta.

Režissöör Jasmila Žbanic sõnas, et kui ta valmistas ette filmi Srebrenica genotsiidist, siis arvas ta, et sõda selles regioonis saab olema viimane sõda Euroopas. "Ma olin šokeeritud, kui sain aru, et meie, eurooplased, lubame pidada sõda Ukrainas," rõhutas ta ja lisas, et palub igaühel meist leida võimalus selle sõja lõpetamiseks.

"Quo Vadis, Aida?" kõrval oli Lux filmiauhinnale nomineeritud ka Taani režissööri Jonas Poher Rasmusseni "Põgenemine" ("Flee") ja Austria lavastaja Sebastian Meise "Suur vabadus" ("Great Freedom").

Euroopa filmiakadeemia ja Euroopa parlament annavad Lux filmiauhinda välja alates 2007. aastast. Preemiaga toetatakse Euroopa filmilevi, mistõttu valmivad nomineeritud filmidele kõigis ametlikes Euroopa liidu keeltes subtiitrid ning korraldatakse tasuta seansse.

Alates 2021. aastast osaleb Euroopa parima filmi valimisel ka kinopublik: 50 protsenti häältest tuli publikult, 50 protsenti häältest Euroopa parlamendi liikmetelt.