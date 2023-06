Lux filmiauhinna pälvis Lukas Dhonti "Lähestikku"

"Lähestikku" räägib loo 13-aastaste poistest Léost ja Rémist, kelle omavaheline sõprus on üliintensiivne. Poisid hängivad koos kogu vaba aja, hullavad ja mängivad. Peagi hakkavad koolikaaslased neid narrima ja uurima, kas nad on paar. Aastatepikkusele sõprusele annavad sellised kuulujutud hoobi, mis panevad poisid üksteisest eemalduma. Sõpruse purunemisel on traagilised tagajärjed.

Linateos pälvis Cannes'i filmifestivalil grand prix auhinna, kandideeris neljale Euroopa Filmiakadeemia auhinnale ja oli Belgia esindajaks parima rahvusvahelise filmi Oscari-rallis.

2023. aasta Lux publikuauhinnale olid nomineeritud veel "Alcarràs", "Põletavad päevad", "Kurbuse kolmnurk" ja "Virvatuled".

Mullu pälvis Lux filmiauhinna Bosnia lavastaja Jasmila Žbanici linateos "Quo Vadis, Aida?".