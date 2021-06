Lux filmiauhinna pälvis Alexander Nanau dokfilm "Kollektiiv"

"Inimesed soovivad pärast rasket perioodi kokku saada ja suhelda niing mitte ainult arutleda, vaid ka koos kinos käia," sõnas Sassoli ja lisas, et kultuur ja filmikunst on parimad näited meie ühiskonna loovusest, majanduse elujõust ning Euroopa mitmekesisusest ja demokraatiast.

Rumeenia režissöör Alexander Nanau lisas, et Lux auhind on kummardus filmi keskmes olnud põlengu ohvritele ja nende peredele ning tunnustus vabale ajakirjandusele. "Me tahame võidelda korruptsiooni vastu Euroopas ja me tahame vaba ajakirjandust, meie ühiskonnad ei arene kui pole kultuuri, haridust ja vaba meediat."

LUX publikuauhinna võitja, režissöör Alexander Nanau Euroopa Parlamendi president David Sassoliga Autor/allikas: EP

Auhinnale olid nomineeritud veel Jan Komasa "Corpus Christi" ning Thomas Vinterbergi "Järgmine ring". Publikuauhinna võitja selgus Euroopa filmihuviliste ja Euroopa Parlamendi liikmete ühishääletusel.

"Kollektiiv" uurib 2015. aastal Bukaresti ööklubis toimunud põlengut, milles hukkus 27 inimest. Vahetult pärast tragöödiat hakkasid aga haiglas surema ka sellised ohvrid, kelle vigastused ei olnud eluohtlikud. Film kandideeris tänavu parima võõrkeelse filmi ja parima täispika dokumentaalfilmi Oscarile.