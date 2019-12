Selgusid Euroopa filmiauhindade võitjad, parima filmi preemia pälvis "Soosik"

Lisaks filmiauhindadele jagati Berliinis välja ka elutööpreemia, mille pälvis lavastaja Werner Herzog, vahendas Variety. Üllatuslikult jäi Euroopa filmiauhindadel ilma ühegi auhinnata Roman Polanski viimane film "An Officer and a Spy".

Publiku lemmiku preemiaga pärjati Pawel Pawlikowski film "Külm sõda" ("Cold War"), mis võitis möödunud aastal Euroopa filmiauhindadel nii parima filmi, lavastaja kui stsenaariumi preemiad.

Võitjate täispikk nimekiri:

Parim film

"An Officer and a Spy", rež: Roman Polanski (Prantsusmaa/Itaalia)

"Les Misérables", rež: Ladj Ly (Prantsusmaa)

"Valu ja hiilgus" ("Pain and Glory"), rež: Pedro Almodóvar (Hispaania)

"Süsteemi error" ("System Crasher", rež: Nora Fingscheidt (Saksamaa)

"Soosik" ("The Favourite", rež: Yorgos Lanthimos (UK/Iirimaa)

"The Traitor", rež: Marco Bellocchio (Itaalia/Prantsusmaa/Saksamaa/Brasiilia)

Parim režissöör

Pedro Almodóvar ("Valu ja hiilgus")

Marco Bellocchio ("The Traitor")

Yorgos Lanthimos ("Soosik")

Roman Polanski ("An Officer and a Spy")

Céline Sciamma ("Portrait of a Lady on Fire")

Parim dokumentaal

"For Sama", rež-id: Waad Al Khateab, Edward Watts

"Meemaa" ("Honeyland"), rež-id: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

"Putin's Witnesses", rež: Vitaly Mansky

"Selfie", rež: Agostino Ferrente

"The Disappearance of My Mother", rež: Beniamino Barrese

Parim naisnäitleja

Olivia Colman ("Soosik")

Trine Dyrholm ("Ärtuemand")

Adèle Haenel, Noémie Merlant ("Portrait of a Lady on Fire")

Viktoria Miroshnichenko ("Piitsavars")

Helena Zengel ("Süsteemi error")

Parim meesnäitleja

Antonio Banderas ("Valu ja hiilgus")

Jean Dujardin ("An Officer and a Spy")

Pierfrancesco Favino ("The Traitor")

Levan Gelbakhiani ("And Then We Danced")

Alexander Scheer ("Gundermann")

Ingvar E. Sigurdsson ("A White, White Day")

Parim stsenaarium

Pedro Almodóvar ("Valu ja hiilgus")

Marco Bellocchio, Valia Santella, Ludovica Rampoldi ("The Traitor")

Robert Harris, Roman Polanski ("An Officer and a Spy")

Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti ("Les Misérables")

Céline Sciamma ("Portrait of a Lady on Fire")

Parim komöödia

"Ditte & Louise", rež: Niclas Bendixen

"Tel Aviv on Fire", rež: Sameh Zoabi

"Soosik", rež: Yorgos Lanthimos

Parim animatsioon

"Buñuel in the Labyrinth of the Turtles", rež: Salvador Simó

"I Lost My Body", rež: Jérémy Clapin

"Marona's Fantastic Tale", rež: Anca Damian

"The Swallows of Kabul", rež-id: Zabou Breitman, Éléa Gobbé-Mévellec

Aasta avastus

"ANIARA", rež-id: Pella Kågerman, Hugo Lilja

"Atlantics", rež: Mati Diop

"Blind Spot", rež: Tuva Novotny

"Irina", rež: Nadejda Koseva

"Les Misérables", rež: Ladj Ly

"Ray & Liz", rež: Richard Billingham

Parim lühifilm

"Dogs Barking at Birds", rež: Leonor Teles

"Reconstruction", rež-id: Jiří Havlíček, Ondřej Novák

"The Christmas Gift", rež: Bogdan Mureşanu

"The Marvelous Misadventures of the Stone Lady", rež: Gabriel Abrantes

"Watermelon Juice", rež: Irene Moray

Publiku lemmik

"Piir" ("Border"), rež: Ali Abbasi

"Külm sõda" ("Cold War"), rež: Paweł Pawlikowski

"Dogman", rež: Matteo Garrone

"Fantastilised elukad: Grindewaldi kuritööd" ("Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", rež: David Yates

"Tüdruk" ("Girl"), rež: Lukas Dhont

"Happy as Lazzaro", rež: Alice Rohrwacher

"Mamma Mia! Siit me tuleme taas" ("Mamma Mia! Here We Go Again", rež: Ol Parker

"Valu ja hiilgus" ("Pain and Glory"), rež: Pedro Almodóvar

"Sink or Swim", rež: Gilles Lellouche

"The Breadwinner", rež: Nora Twomey

"Soosik" ("The Favourite"), rež: Yorgos Lanthimos

"The Purity of Vengeance Journal 64", rež: Christoffer Boe