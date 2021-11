Eestlasest filmioperaator Alar Kivilo kirjutas raamatu Hollywoodi elust

Raamatu toimetaja ja idee autor on ajakirjanik Neeme Raud, kes umbes aasta tagasi tegi Alar Kivilole ettepaneku panna tema senine teekond raamatukaante vahele. Tuhande fotoga illustreeritud teose on kujundanud Indrek Sirkel ning välja andnud kirjastus Pilgrim.

"Eelmisel aastal, kui ta sai PÖFFi elutööpreemia, tekkis korraga mõte, et me teame sellest elutööst nii vähe. Me teame, et meil on Hollywoodis selline mees. Ta on kõige kõrgemale ja kaugemale jõudnud Eesti filmitegija Hollywoodi süsteemis tuntud ja tunnustatud operaator seal," rääkis raamatu toimetaja Neeme Raud.

Neeme Raud tutvus Alar Kiviloga 1990. aastate alguses Torontos. "Alar oli siis selline mees, kellele vaadati alt üles. Ta oli heal järjel, tal oli oma reklaamifirma. Ta tegeles millegi hoopis teistsugusega," rääkis Raud.

"Ma arvasin, et kui on tegemist meie mehega Hollywoodis, siis tuleb vestlused ka teha Hollywoodis. Suvel sõitsin LA-sse, olin kaks nädalat seal, tegime Alariga tunde ja tunde intervjuusid, rääkisime filmist, maast ja ilmast ja sellest sündisid need vahemõtted ja mingisugune selgroog sellele raamatule, aga peamine kangelastegu on see, et tema, kes ei ole ju Eestis üles kasvanud, kirjutas selle raamatu eesti keeles ise," ütles Raud.

Neeme Raua toimetatud raamat on juba Alar Kiviloni jõudnud. "Ta vaatas seda ja korraks läks silm märjaks ka, et ikkagi tema elu selles raamatus. Ta võttis seda väga tõsiselt," ütles Neeme Raud ja lisas, et kuigi Kivilo on teinud palju filme, omab raamat talle hoopis teistsugust tähendust.