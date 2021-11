Lokk: debüütfilmide võistlusprogrammis ei otsi me tingimata, et film oleks ideaalne

Festivali direktor Tiina Lokk sõnas, et PÖFF on väga autorikino nägu, aga samas mitte nii nišikas kui näiteks Rotterdami filmifestivalil. "Me suudame ühendada väga erinevaid trende ja žanre, seejuures väga autorikeskselt," ütles ta.

Programmi koostaja Dora Lalli sõnul on PÖFF-i põhivõistlusprogramm väga mitmekülgne ning seal on näha, et filmide suund on rohkem introspektiivsem. "Käsitletakse rohkem elu ennast ja inimeseks olemist, palju on sügavust ja mõtisklust," tõdes ta.

"Laiemalt kunstis mulle tundubki, et autorite esimesed teosed on julgemad," ütles Lall ja lisas, et sama ideed kannab ka PÖFF-i debüütfilmide võistlusprogramm. "Nendes filmides on rohkem toorust ja katsetamist, võib-olla vormilised erinevused samamoodi, oskused on mingis mõttes väiksemad, aga läbi selles katsetamise tuleb väga huvitavaid lahendusi."

Loki sõnul ei otsi nad debüütfilmide võistlusprogrammis enamasti seda, et film peaks olema ideaalne. "Pigem võib seal olla ka viga sees, aga sa pead nägema, et seal on ka isikupära," kinnitas ta ja mainis, et nad üritavad hoida ka sellist atmosfääri, et debütant tunneb end võrdväärsena vanameistriga. "Nad on samal tasemel, nad on kõik filmitegijad ning see motiveerib neid väga."

