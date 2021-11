PÖFF Shortsil esilinastub Rao ja Pauline Heidmetsa "Vigurivänt Volli"

"Loomaaed on ülerahvastatud nii inimeste kui ka loomade poolt. Mets on tabu," kuulutab koguperefilmi "Vigurvivänt Volli" sünopsis. Filmi tegevus toimub maailmas, kus ükski täiskasvanu metsa minna ei julge. Isegi mitte eksinud lapsi otsima.

"Peamiselt näib teda huvitavat argitunnetuse suurimaid lõkse – dihhotoomne maailmapilt. Oma pikal animarännakul on ta veendunud sürrealistina meile tüütut dihhotoomiat järjekindlalt murendanud," kirjeldas Rao Heidmetsa loomingut animarežissöör Valter Uusberg.

Retrospektiivil tulevad linastusele "Papa Carlo Teater" (1988), "Noblesse oblige" (1989), "Elutuba" (1993), "Instinkt" (2003), "Pärlimees" (2006) ja "Kaasasündinud kohustused" (2008).

Rao Heidmets (1956) on nuku-, mängu- ja reklaamfilmide režissöör, stsenarist ja produtsent. 1996. aastast on Heidmets Eesti Animatsiooni Liidu esimees. Ta on osalenud mitme rahvusvahelise animafilmide festivali žüriis ning enamik tema töid on pälvinud auhindu rahvusvahelistel festivalidel.

"Rao Heidmets - dihhotoomia murendaja" linastub neljapäeval, 18. novembril kell 19.30 Tallinnas Coca-Cola Plazas. Linastuse juhatab sisse Rao Heidmets.

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts leiab aset 16.-24. novembrini Tallinna ja Tartu kinodes ning PÖFFi virtuaalses kinosaalis.