Rao Heidmetsa nukufilmi "Vigurvänt Volli" põhjal valmis raamat

Rao Heidmetsa 65. sünnipäevaks valminud "Vigurivänt Volli" räägib ulakast poisist, kes jumaldab kõiksuguseid masinaid, et need siis algosadeks lammutada ja uurida, millest need koosnevad. Nii nagu ta näpud kuhugi taha saab, keerab ja pöörab ta mutreid seni, kuni mõni neist pihku jääb. Seevastu oskab tema nutisõltlasest õde mobiiliäpi abil masinaid taastada.

Rao Heidmets on nuku-, mängu- ja reklaamfilmide režissöör, stsenarist ja produtsent. 1996. aastast on Heidmets Eesti Animatsiooni liidu esimees. Ta on osalenud mitme rahvusvahelise animafilmide festivali žüriis ning enamik tema töid on pälvinud auhindu rahvusvahelistel festivalidel.