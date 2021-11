Teresa Juksaar PÖFF Shortsi võidust: see tuli suure üllatusena

PÖFF Shortsi rahvusliku võistlusprogrammi võitis tänavu Teresa Juksaare lühifilm "Kuningas", mille aluseks on Mehis Heinsaare samanimeline novell. Režissöör kinnitas, et see tekst andis neile filmitegijatena vabad käed.

Juksaare sõnul ei hoiatanud keegi teda isegi ette, et on võimalus auhinda võita. "Läksin täiesti juhuslikult sinna auhinnatseremooniale ja see oli täielik üllatus," ütles ta ja mainis, et "Kuningas" oli tema teine lühifilm BFM-is režissöörina. Hetkel õpib Teresa Juksaar BFM-is viimasel aastal filmikunsti erialal, enne seda õppis ta ühe aasta ka Bosnia ja Hertsegoviinas filmitegemist.

"Need novellid, mille põhjal me filmid pidime tegema, tulid õppejõult, seal valikus oli umbes 25 novelli ning me valisime välja Mehis Heinsaare "Kuninga"," selgitas ta ja mainis, et see tundus lai lugu, mida saab erinevat moodi käsitleda. "Meile meeldis väga see sürreaalne element ning see novell andis meile palju vabadust."

Otseseid eeskujusid "Kuninga" puhul ei olnud. "Me vaatasime mitmeid sürreaalseid filme, kuid ühte konkreetset filmi ei oskaks välja tuua, siit-sealt natukene," mainis ta ja lisas, et neid köitis ennekõike liivamotiiv. "Me vaatasime palju ka kõrbefilme, mis inspireerisid, aga seal polnud jälle sürreaalset elementi."

Kõrbestseenid, mida filmis näha saab, on filmitud Männiku karjääris. "Huvitav on see, et me juba märtsis valisime selle lokatsiooni välja ja alles juuli lõpus hakkasime filmima, aga kuna seal käivad pidevalt kaevandamistööd, siis see maastik muutus pidevalt ja iga kord oli suur üllatus, kui filmima läksime."

Ühtki täispikka linateost Juksaarel praegu arenduses ei ole, kuid ta sooviks kindlasti suuremate projektidega tegelda. "Sooviksin teha ka dokumentaalfilme, olen avatud erinevatele žanritele, aga kõigepealt tuleks teha kooliväliselt lühifilm, enne ei saa täispikka teha."