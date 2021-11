Režissöör Eeva Mägi saab filmideks inspiratsiooni unenägudest

Seni dokumentalistina tuntud režissöör Eeva Mägi üllatab sel nädalal kahe lühimängufilmi maailma esilinastusega. Film "Kolmapäev" on seisundifilm leinast ja armastusest ning linateos "Maakohus" käsitleb absurdi võtmes lapse hooldusõiguse vaidluse temaatikat.

Tihti saab režissöör oma filmideks inspiratsiooni unenägudest.

"Ma nägin unes, et ma olin kohtistungil ise advokaadina ja see istung leidis aset keset põldu ja kõik seal istungil peale kohtuniku kandsid loomamaske ja vastasid kohtunikule miimikaga, tegid imelikke žeste ja see kuidagi nii hästi rõhutas seda, mis seal kohtus vahel toimub. Ma ei ütle, et kõik lapse hooldusõiguse asjad on sellised absurdsed ja mittevajalikud, et suures osas on ikkagi õiged asjad, aga vahel ongi asi mis ei peaks üldse kohtus olema, võikski viljapõllul olla lihtsalt maskide taga," rääkis režissöör Eeva Mägi.

PÖFF Shortsi alafestivali juhi Grete Nellise sõnul on iga lühifilm kui eraldi kunstiteos ning kõik programmid on koostatud nii, et filmid astuvad omavahel dialoogi.

"Lühifilmide tegijad saavad ka maailma oludele natukene kiiremini reageerida. Igal aastal me näeme tendentse ja teemasid, mis kogu maailmas valitsevad. Just võistlusprogrammides on nad siis koos mitte nii väga temaatiliselt, aga nad kõnetavad teineteist kuidagi selle kasseti sees, mis on meie programmi koostajate poolt kuidagi väga teadlikult kokku pandud," sõnas Grete Nellis.

17. novembri rahvusliku võistlusprogrammi seansil saavad kokku kaks lühifilmi, milles astub üles suvel meie seast lahkunud näitleja Aleksander Eelmaa. Režissöör Laura Liventaal on teinud näitlejast eksperimentaalse portreefilmi "Kuidas olla alasti". Daria Litvichenko mängufilmis "Vanad mehed ja meri" saab Eelmaad näha kalamehe rollis.

Alates 22. novembrist saab lühifilmide võistlusprogramme ka PÖFFi veebikinos vaadata.