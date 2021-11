Pikkov filmist "Taaskohtumine": tõime Ruhnu laborisse ja võtsime pulkadeks lahti

PÖFF Shortsi festivali juhi ja produtsendi Grete Nellise sõnul on PÖFF Shorts filmidele suurepäraseks alustalaks, et jätkata enda edukat teekonda laias maailmas. Samuti on tänavuse festivali programmides esindatud läbi aegade kõige rohkem esilinastusi.

PÖFF Shortsi turunduse koordinaatori Heinrich Sepa sõnul on tal hea meel, et lisaks PÖFF Shortsile on Eestis ka teine animafilmide festival Animist. "Ma arvan, et siukest rõõmu filmikunstist on mõlemates," rääkis Sepp ja tõdes, et PÖFF ei näe neid kuidagi konkurentidena, sest mõlema festivali programm on siiski erinev.

Animafilmi režissööri Priit Tenderi sõnul ei kipu inimesed lühianimatsioone kinodes vaatama. "Festival on selline võimalus, kus see läheb natukene suurema kella külge ja inimesed tulevad seda vaatama," rääkis Tender. Küll aga lisas Tender, et lühianimatsioonide tegijad üritavad aina enam uurida animatsiooni süviti ja sellele keskenduda.

Ülo Pikkovi lühianimatsioon "Taaskohtumine" jutustab vaatajale ühe Ruhnu saare loo. Režissööri sõnul on tegemist küll animafilmiga, kuid tõdes, et liigitaks filmi ka animadokumentaali žanrisse. "Ta kasutab selliseid dokumentalistika teatavaid lähenemisi," ütles Pikkov.

"Kogu see film on tehtud Ruhnu saarelt pärit esemetest," rääkis režissöör Ülo Pikkov. Näiteks pärinevad saarelt liiv, pilliroog, suled ja paljud muud esemed. "Me oleme toonud Ruhnu saare laborisse ja võtnud ta pulkadeks lahti."

Samuti asetub filmi "Taaskohtumine" tegevustik, miljöö ja olustik üks ühele Ruhnu saarele.

Režissöör Eeva Mägi lühifilm "Kolmapäev" räägib armastusest ja lähedase kaotamisest. "Mul kogu aeg juhtub nii, et tahan, eriti dokfilmidega, et tahad hakata elavatest inimestest tegema dokki ja siis lahkuvad poole pealt," rääkis Mägi ja lisas, et ei ole kunagi teadlikult surmast filmi teinud.

Filmikriitiku ja Filmimuuseumi kuraatori Karlo Funki sõnul on Eesti animafilmide traditsioon olnud alati otsiv ning mõtlik. Funk leiab, et nooremad Eesti filmitegijad hoiavad väga hästi traditsioone ning loovad aktiivselt animafilme.

Esile tõstis Karlo Funk Jonas Tauli animafilmi "Üks imeline mees", mis jäi kriitikule silma eelkõige filmikujunduse poolest. Funk rääkis, et filmi taustaks olev minimalistlik valge sein töötab animafilmis suurepäraselt.

"PÖFFi kaheksa ja pool" on ETV2 eetris 23. novembril kell 20.50.