Režissöör Eeva Mägil on korraga töös kolm filmi, üks neist ooper-vestern

Juba järgmisel nädalal läheb võttesse lühimängufilm "3. oktavi F". "See on ooper-vestern, mis räägib naistevastasest vägivallast vägagi maskuliinsel ja omanäolisel viisil," ütles Mägi. Lisaks lavastaja päritolule seob filmi Saaremaaga asjaolu, et ka naispeaosatäitja Triin-Eliis Süld, kes õpib EMTA-s magistratuuris klassikalist laulu, on Saaremaal sündinud.

"Teine projekt on täispikk dokumentaalfilm, mis räägib väga raskest ja delikaatsest teemast, mille sisu ma hetkel väga palju ei avakski," lausus Mägi. Kolmandana on tal töös täispikk mängufilm "Libahunt", mis on inspireeritud August Kitzbergi samanimelisest teosest, ent mille tegevus leiab aset kaasajal ja on hoopiski erinev Kitzbergi näidendist.

Kõik kolm projekti valmivad koostöös Allfilmi ja produtsent Kristofer Piiriga.