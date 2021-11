Marta Pulk filmist "Räägi ära": tõdesin, et inimesed on igal pool ühte moodi

Saates "PÖFF-i kaheksa ja pool" sõnas dokfilmi "Räägi ära" režissöör Marta Pulk, et kuigi tema värske linateose aluseks on koroonaviiruse pandeemia, räägib see film tema hinnangul rohkem ikkagi isolatsioonist. Dokfilm "Räägi ära" esilinastub PÖFF-il 21. novembril.

Marta Pulk sõnas, et film "Räägi ära" sai alguse poolteist aastat tagasi Eesti esimeste koroonapiirangute ajal. "Tuli mõte avada telefoniliin, kuhu inimesed, kes leidsid end ootamatult kodusest vangistusest, saaksid helistada," ütles ta ja lisas, et tundus, et on palju emotsioone ja tundeid, mida inimesed varem kogenud pole. "Neid ei pruugi olla kuhugi panna, sest paljud inimesed jäid ka üksi või siis surutud olukorda oma lähedastega, seega tegime telefoniliini, kus saaks rääkida ära selle, mis hingele kogunenud on."

"Kui me olime selle telefoniliini valmis teinud, siis oli selge, et see materjal on niivõrd huvitav ja tugev, et ta töötab ka filmina," mainis ta ja tõi välja, et seetõttu tegi ta ettepaneku ka teistele filmitegijatele üle maailma. "Saigi nii, et 14 riigis peale Eesti avati samasugused telefoniliinid ning kogusime neid telefonikõnesid Hiinast Kosovoni ja Argentiinast Saksamaani."

"Meie lähtepunkt oli see, et iga filmitegija filmib oma nägemuse isolatsioonist, mulle meeldibki öelda, et see film pole niivõrd pandeemiast või koroonast, vaid rohkem isolatsioonist ning üksi olemisest," selgitas projekti eestvedaja ja kinnitas, et tema sai 14 riigi materjali enda kätte ja ülesanne sellest kõigest kokku vormida terviklik film oli Eestis aasta aega kestnud töö. "Minu jaoks kõige ilusam, huvitavam ja ootamatum tõdemus oli see, et inimesed on igal pool ühte moodi."

"PÖFF-i kaheksa ja pool" on ETV2 eetris 16. novembril kell 20.50.