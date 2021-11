PÖFF Tartu peakorraldaja: toimub voogedastusplatvormide sõda

PÖFF tähistab sel aastal oma 25. juubelit, mistõttu on Kristiina Reidolvi sõnul programm väga rikkalik ja mitmekesine. Samuti on tänavuse Tartu PÖFFi raames esindatud varasema aastaga võrreldes tunduvalt rohkem filme.

Kokku linastub festivalil 181 filmi ning Tartu kavas on neist esindatud 117. Reidolvi sõnul soovivad nad Tartus ära näidata kõik programmid, mis PÖFFi kavas leidub. Nende seas nii debüüt- kui ka dokumentaalfilme. "Tegelikult tartlased saavad suurepärase läbilõike PÖFFi filmide paremikust sellel aastal."

Valitsus tegi PÖFFile koroonapiirangutes erandi, mis on Kristiina Reidolvi arvates igati tänuväärne. Eriluba tähendab seda, et isegi kui vahepealsete nädalate jooksul peaksid avalike ürituste tingimused muutuma, on PÖFFil õigus näidata enda kinoseansse kuni kella 23-ni õhtul. Samuti rõhutas Reidolv, et PÖFF järgib tähelepanelikult ohutusreegleid.

Inimesed, kes ei soovi kinosaalides filme vaadata, saavad festivali nautida kodust. Kuigi PÖFFi veebikinos on piiratud arv filme, saab sealt siiski aimu, mis linateosed tänavusel festivalil esindatud on.

Kristiina Reidolvi sõnul on koroonapandeemiast tingitud filmimaastik palju muutunud. Enne pandeemia algust toimus pidev filmide tootmine peamiselt voogedastusplatvormide tarbeks.

Pandeemia ajal sai kannatada traditsiooniline filmitööstus: kinod suleti ja filmifestivalid kolisid veebi või nende toimumine jäeti sootuks ära. Küll aga rääkis Reidolv, et juba enne koroonapandeemia algust tegi hüppelise kasvu voogedastusplatvormide kasutamine ning pandeemia ajal suurenes sealse sisu tarbimine veelgi.

"Võib öelda, et praegu toimub mingis mõttes voogedastusplatvormide sõda rahvusvahelise turu hõivamise nimel," ütles Kristiina Reidolv ja lisas, et see puudutab nii globaalset kui ka kohalikku turgu.

Globaalne filmitööstus on murrangute lävel. Samuti on voogedastusplatvormid hakanud oma kultuurilist haaret laiendama. "Toodetakse erinevates piirkondades ja tuntakse huvi originaalsisu järgi," rääkis Kristiina Reidolv.

Üha enam näitavad välismaiste filmide produtsendid üles huvi Eestis filmimise vastu. Reidolv leiab, et isegi kui välismaalaste huvi on suur, puudub Eestis korralik filmistuudio. "See on tegelikult elementaarne, mis peaks olema," rääkis ta ja loodab, et filmilinnak Tallinn Film Wonderland avab peagi uksed.

Lisaks infrastruktuurile peab Kristiina Reidolv oluliseks kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Küll aga leidis Reidolv, et olukord tipptaseme audiovisuaalsete meistrite järel on paranemas, sest Eesti ülikoolid annavad hea hariduse antud valdkonnas.

PÖFFil soovitas Kristiina Reidolv vaadata põhivõistlusprogrammi filme. "Seal on väga põnev valik filme, mida siis on sellel aastal 19," sõnas Reidolv ja lisas, et ka teised PÖFFil linastuvad programmid on huvitava filmivalikuga. Näiteks soovitas Tartu PÖFFi peakorraldaja vaadata filmi "Stanislavski. Elujanu".

Pimedate Ööde filmifestival leiab aset28. novembrini. Tartu PÖFFi kinoseansid toimuvad Tartu Elektriteatris ning Athena keskuses.