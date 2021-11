Vaata enne tele-eetrit | Tiina Lokk PÖFF-ist: usun, et liigume õiges suunas

PÖFFi direktor Tiina Lokk sõnas, et esimese PÖFF-i puhul oli küll tunne, et ega nad sellest korrast kaugemal ei jõua. "Aga siis toimus järgmine festival ja tekkis isu, tuli 50 filmi, 100 filmi," tõdes ta ja lisas, et tegelikult on nende poolt hääletanud alati rahvas. "Kui poleks olnud Eesti rahval huvi filme vaadata, siis poleks meid ka siin olemas."

Režissöör ja filmispetsialist Ilmar Raag selgitas, et esimene suurem kontspetsioon, mis PÖFF-ile leiti, oli nii-öelda festivalide festival. "See tähendab, et kuivõrd inimestel pole nii lihtne käia Berliinis, Cannes'is või Veneetsias filmifestivalil, siis PÖFF lihtsalt korjab kõigilt maailma tähtsamatelt festivalidelt kõige olulisemad filmid ja toob need Tallinna kokku, kus neid on inimestel lihtne vaadata."

"Omal moel oli see etapp üks kõige haaratavamaid festivale, kus sul oli filme veel piisavalt vähe ja üks inimene jõudis kõik festivali filmid ära vaadata," ütles ta ja lisas, et siis tuli aga mängu Tiina Loki visioon. "Tema tahtis ikka õige varakult teha sellist A-klassi festivali või kogu Põhja-Euroopa kõige tähtsamat festivali, hoolimata sellest, et meil oli Göteborgi festival siin kõrval."

"Kuivõrd asutati Pimedate Ööde filmifestival MTÜ-na, siis kulisside taga oli näha, et festival oli pidevalt rahalistes raskustes, sest meie ambitsioonid olid kogu aeg suuremad kui rahalised võimalused," sõnas Raag ja lisas, et vahel oli isegi tülisid, kus öeldi, et Tiina, mida sa teed, meil ei ole seda raha. "Aga Tiina teadis, mida ta tahtis ja ega ta nendest vaidlevatest häältest väga ei hoolinud."

"Niimoodi, et ühel hetkel jõudsime märkamatult sellesse aega, kus festival oli väga-väga tähtis, ükskõik kuhu sa Euroopas ka ei läinud, PÖFF-i juba teati, samal ajal kui siin Eestis tähendab ta seda, et sa valid oma lemmikfilme, aga seda varianti enam ei ole, et sa kõik PÖFF-i filmid jõuaksid ära vaadata," mainis ta ja lisas.

Ilmar Raag mainis, et temagi on PÖFFi ajaloos kusagil nõukogu koosolekutel Tiina Lokiga sõidelnud, et meil pole seda raha ja peame seda väiksemalt tegema. "Takkajärgi tuleb tunnistada, et talle tuleb au anda, hoolimata sellest, et reaalselt oli see võimatu, on see teoks saanud."

Lokk usub, et nad liiguvad praegu PÖFF-iga õiges suunas. "Ma ei saa öelda, et see on lagi hetkel, aga see kurss, mis me seitse aastat tagasi võtsime, mis siin salata, see pole olnud lihtne, et maailma tõestada, kuidas ka Ida-Euroopa suudab sellist festivali teha."

