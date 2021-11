Režissöör filmist "Päris Rannap": olin juba algul kindel, et see protsess saab olema raske

Portreefilmi "Päris Rannap" režissöör Aleksander Ots rõhutas, et ta ei saa kogu au ikkagi enda peale võtta. "Me oleme neid filme teinud kogu oma meeskonnaga ja tegelikult seisab Sterotek Filmi taga Eero Nõgene ning tema suur tahtmine ja jõud," selgitas ta ja lisas, et kuigi praegu on läinud tähelepanu sellele, justkui oleksid nemad tahtnud Rein Rannapilt maski eest ära rebida, siis see on tegelikult kunstiline liialdus.

"Meil lihtsalt õnnestus sinna maski taha näha, eelmiste koostööde käigus kohtumise sellise Reinuga, kellega ekraani vahendusel või kontserdilaval kunagi kohtunud polnud," tõdes ta ja mainis, et seetõttu tundus, et võib teha ühe filmi Reinust veel. "Avada temast selliseid tahke, mida veel nähtud ei ole."

Režissöör oli juba protsessi algul veendunud, et see saab olema keeruline. "Teadsin, et Reinul on kindlasti väga selge oma visioon, milline peaks üks film temast olema ja kindlasti ei lange see visioon kokku sellega, mis meil on," mainis ta ja sõnas, et täpselt protsessi nad siiski ette ei kujutanud. "Kindel on see, et kuni viimase hetkeni sai palju nalja."

"Me alustasime seda filmi 2017. aastal ja suhteliselt kiire otsusena veetsime me terve 2018. aasta Ott Tänakuga mööda maailma ringi rännates, kuid paralleelselt tegime ka seda filmi," selgitas ta ja sõnas, et mingil hetkel sai "Päris Rannap" seetõttu ka vähem tähelepanu. "Tegelikult töö paralleelselt siiski kogu aeg käis, 2017. aastast me oleme Reinul järgi käinud ja loomulikult on kuskil riiulitel materjali, mis kogunes ja filmis välja jäi, päris palju."

Kuigi Steroteki eelmisest projektist ehk Ott Tänaku dokumentaalist valmis ka telesari, siis Rannapist nad sarja tegema ei kipu. "Ma miskipärast ei kahtlegi, et Rein oleks nõus endast sellise Kardashianide-laadse reality tegema, aga see ei ole aus teiste filmitegijate suhtes, kui me selle kohe siia otsa teeme," selgitas ta.