Dokumentaalfilmist "Päris Rannap" avaldati treiler

"Me ei näinud filmi tegemisel mõtet, kui ei saa Rein Rannapit näidata sellisena nagu ta on siis, kui kaamerad ei käi. Ta nõustus, tundes vaid muret, et kuidas ikkagi saavutada seda, et filmilindile jääks päris tema," rääkis üks filmi autoritest Kaidi Klein.

Filmi autoreid Kadi Kleini ja Aleksander Otsa paelus ennekõike maestro persoonina - vaadata tema maski taha ja näidata päris Rein Rannapit ning aidata mõista, miks ta on kujunenud just selliseks isiksuseks.

"Talle on nii sisse kodeeritud, et kui kaamerad filmivad, läheb ta oma rolli. Seda rolli võib ta etendada aga väga värvikalt – see oli hästi näha, kui dokumentaali "Eesti muld ja Eesti Ruja" jaoks filmisime n-ö kärbsena seinal Ruja prooviperioodi," sõnas Klein.

Sama meeskond Sterotek Filmis on muuhulgas varem teinud kaks dokumentaali, mis kajastavad Rannapi loomingulist tegevust. 2017 valmis "Ruja - Keelatud!", kus põimuvad Rannapi meenutused Ruja algusaastatest ja varajaste laulude salvestusprotsess. Sellele järgnes film "Eesti muld ja Eesti Ruja" 2017. aastal toimunud suurejoonelisest Ruja taasühinemiskontserdist.

"Täiesti õigustatult võib tekkida küsimus, et miks jälle Rannap, aga meil vist tekkis omamoodi hasart tabada Reinu ilma talle tavapäraseks saanud maskita ning pakkuda vaatajatele võimalus kordki näha päris Rannapit maski taga. Tänu eelnevale koostööle Rein meile neid võimalusi ka andis," ütles Aleksander Ots. Otsa sõnul on Rannapiga väga tuliseid ja emotsionaalseid hetki läbi elatud, ent tulemus on seda väärt.

"Päris Rannap" linastub Pimedate Ööde filmifestivali programmis #PÖFFtrending 15. ja 20. novembril ning alates 26. novembrist jõuab film kinodesse üle Eesti.