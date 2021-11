PÖFF-il esilinastub portreefilm Rein Rannapist

Aleksander Otsa ja Kaidi Kleini "Päris Rannap" üritab piiluda maski taha, millega helilooja on ennast varjanud, esitledes end rollis, mis talle enesele kõige rohkem meeldib.

"See ka õnnestus, sest pärast filmi vaatamist oli portreteeritav tulemusest ehmunud, sellisena polnud ta ennast veel kõrvalt näinud," tõdesid filmi autorid.

Linateose on tootnud stuudio Sterotek Film, kelle tuntuim töö on Eesti kinodes ligi 100 000 vaatajat kogunud "Ott Tänak: The Movie". Kummagi filmi produtsent on Eero Nõgene.

"Päris Rannap" esilinastub 15. novembril.

Kokku on programmis #PÖFFtrending kaheksa moodsat elustiili ja kultuurilisi nähtusi käsitlevat dokumentaalfilmi.

USA dokumentalistid Daniel Lindsay ja T. J. Martin avavad filmis "Tina Turneri lugu" ("Tina") legendaarse muusiku elu seninägematute nurkade alt. Muusikamaailma viib ka Gabin Rivoire "Laurent Garnier. Mitteametlikult" ("Laurent Garnier: Off the Record"), mis portreteerib techno-muusika pioneeri Laurent Garnier´d.

Disainimaailma suurkuju Bruce Mau elu ja loomingut käsitleb Austria dokumentalistide Benjamin ja Jono Bergmanni "Mau". Kopenhaagenis asuva Copenhilli – moodne prügipõletusjaam, mille peal tegutseb vabaajakeskus koos suusamäega – valmimise võlust ja valust räägib taanlaste Rikke Selin Fokdali ja Kaspar Astrup Schröderi "Ehitades mäge" ("Making a Mountain"). Esilinastuseni jõuab Peeter Brambati ja Margit Mutso "100 aastat Eesti Arhitektide Liitu" – arhitektide tegevuse kaudu rullub lahti sada aastat Eesti ehituslugu.

USA underground-kunstniku Dash Snow (1981–2009) elule vaatab oma filmis "Hetked, mis ei kesta igavesti" ("Moments Like This Never Last") tagasi USA dokumentalist Cheryl Dunn. Bulgaaria dokumentalistide Georgi Bogdanovi ja Boris Missirkovi "Autod, mis viisid meid kapitalismi" ("The Cars We Drove into Capitalism") on nostalgiline retk Nõukogude Liidu autotööstusesse ajalukku.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 12. kuni 28. novembrini.