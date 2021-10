PÖFF avalikustas programmi "Põhjusega mässajad" filmid

"Nende filmide eesmärk on üllatada ja äratada tardumusest etableerunud filmiladvikut," ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

USA režissööri Alicia J. Rose'i "Eestpalve Bernie Madoffile" on müstiline metamuusikal ühest maailma suurimast finantskelmusest. Belglane Harry Cleven kasutab oma arte povera-stiilis hübriidfilmis "Ajast väljas" nukke ja näitlejaid segamini, et jutustada inimkonnast, kes on kolinud elama Marsile. Filipiini eksperimentaalset punkooperit kujutab endast Khavni film "Armastus on põrgukoer".

Traditsioonilisele žanrile – ajaloolisele draamale – läheneb innovatiivselt sakslane Benjamin Martins. Tema film "Varjude tund" toob ekraanile saksa kirjaniku Jochen Klepperi traagilise loo aastast 1942, kui ta pidi otsustama, kas jääda kokku oma juudist abikaasa ja kasutütrega. Poola režissöör Piotr Stasik teeb sama ellujäämisdraamaga – tema film "Ööliblikad" räägib poistest, kes põgenevad laagrist, kui internet välja lülitatakse.

Kirgiisi režissöör Marat Sarulu võitis 2014. aasta PÖFFil parima režissööri auhinna filmi "Ümberasumine" eest ja on nüüd tagasi uue tööga "Tuhat unelmat" – kunstnikust, kes loob maailmu, millesse ta iseennast ära kaotab.

Näitlejana tuntud Sophie Lane Curtis esilinastab Tallinnas oma režiidebüüti "Oleme teel".

Kokku on pikkade filmide programmis seitse maailma-, kuus rahvusvahelist ja üks Euroopa esilinastus.

Pikad filmid:

"Eestpalve Bernie Madoffile" (A Kaddish for Bernie Maddoff), rež Alicia J. Rose (USA)

"Ööliblikad" (Ćmy), rež Piotr Stasik (Poola)

"Elupaik" (Habitat), rež Luoping Zhang (Hiina)

"Varjude tund" (Schattenstunde), rež Benjamin Martins (Saksamaa)

"Oleme teel" (On Our Way), rež Sophie Lane Curtis (USA)

"Pimestav lumi" (Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric), rež Gabriel de Achim (Rumeenia)

"Minu vanemate lahutus" (Le divorce de mes marrants), rež-d Anais Straumann-Lévy ja Romy Trajman (Belgia-Prantsusmaa)

"Ennekuulmatu" (Unprecedented), rež Masaaki Kudo (Jaapan)

"Tuhat unelmat" (Мин Кыял), rež Marat Sarulu (Kõrgõzstan)

"Mina ja koletised" (Yo y las Bestias), rež Nico Manzano (Venezuela)

"Jaanuar" (Януари), rež Andrey M. Paounov (Bulgaaria-Luxembourg-Portugal)

"Armastus on põrgukoer" (Love is a Dog from Hell), rež Khavn (Filipiinid-Saksamaa)

"Tulevase maailma pale" (Tiempos Futuros), rež V. Checa (Mehhiko-Peruu-Ecuador-Hispaania-Saksamaa)

"Ajast väljas" (Zeria), rež Harry Cleven (Belgia)

Lühifilmid:

"Vadimi jalutuskäik" (Вадим на прогулке), rež Saša Svirski (Venemaa

"Lefkamos", rež Yorgos Tzikas (Kreeka)

"Kuidas Manilas noorelt surra" (How to Die Young in Manila), rež Petersen Vargas (Filipiinid)

"Jalutuskäik" (The Walk), rež Yoakim Bélanger (Kanada)

"Kassandra terav keel" (Cassandra Bitter Tongue), rež Ana Moreira (Portugal

"Nad pidid ületama jõe" (They Were to Cross the River), rež Faeze Karimpour (Prantsusmaa)

"Leidlaps" (Babythump), rež Ian Killick (Suubritannia)

"Kuu" (Ksiezyc), rež Tomek Popakul (Poola)

"Unustamisele määratud sündmused" (Dogadjaji za zaboraviti), rež Marko Tadic (Horvaatia)

"Silmaaugud" (Eyeholes), rež Paisley Valentine Walsh (Suurbritannia)

"Kehaosad" (Delovi tela), rež Svetislav Dragomirović (Serbia)

"Ortodontia" (Orthodontics), rež Mohammadreza Mayghani

"Vilisev tuul" (Sucking Wind), rež-d David Kennedy ja Ruby Baker (USA)

Filme hindab rahvusvaheline žürii ja välja antakse kaks auhinda, parima pika ja parima lühikese filmi eest.

Lühifilmid kuuluvad lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts programmi.

"Põhjusega mässajate" programmi pileteid saab osta alates 5. novembrist.

25. Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 12. novembrist 28. novembrini.