PÖFF-il esilinastub neli uut Eesti dokfilmi

PÖFF-i Balti filmide võistlusprogrammis võistleb tänavu 12 linateost, nende hulgas on ka neli värsket Eesti dokfilmi. Leedu on Balti võistlusprogrammis esindatud nelja, Läti kolme ja Eesti viie filmiga.

Esimest korda ekraanile jõudvas Rainer Sarneti lavastuslikus dokumentaalfilmis "Vaino Vahingu päevaraamat" avatakse kirjaniku ja psühhiaatri Vaino Vahingu 1968-1984 aastani peetud päevaraamatut, kus on kirjas reaalsed sündmused ja isikud tema subjektiivses interpretatsioonis. Manfred Vainokivi süsteemi ja kuulsusejanu pilav dokumentaalfilm "The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör" on režissöörist endast. Muusik Uku Kuudi traagilisest elust ja loomingust räägib Ivar Murdi dokumentaalfilm "u.Q". millel on samuti maailmaesilinastus.

Esimest korda Eestis saab näha ka Marta Pulga dokumentaalfilmi "Räägi ära", kus 22 filmitegijat avasid 15 riigis anonüümsed kõnepostkastid, kuhu jäetud sõnumitest moodustub poeetiline portree isolatsioonis olevast inimkonnast. Eestis juba esilinastunud filmidest on kavas Kaupo Kruusiaugu mängufilm "Sandra saab tööd".

Leedut esindavatest linateostest on tuntuim tänavuse Veneetsia festivali kõrvalvõistlusprogrammi "Horisondid" võidufilm, Laurynas Bareiša kriminaaldraama "Palverändurid". Varssavi filmifestivali põhivõistlusprogrammis esilinastus Leedu vanameistri Algimantas Puipa satiiriline komöödia "Cinefiilia" ja Karlovy Vary kõrvalvõistlusprogrammis "Lääne ida" Andrius Blaževičiuse draama "Jooksus". Maailmaesilinastus on Emilis Vėlyvise põnevusfilmil "Kurjuse generatsioon".

Läti filmidest on tuntuim Davis Simanise sürreaalne ajalooline põnevik "Aasta enne suurt sõda", milles Riia uksehoidja Hans satub 1913. aastal läbi Euroopa reisides kõige kummalisematesse situatsioonidesse, kohtudes Lenini, Hitleri, Stalini, Trotski, Freudi ja teiste ajalooliste isikutega. Lätis kandideerib linateos koguni 11 rahvuslikule filmiauhinnale Lielais Kristaps. Laila Pakalnina dokumentaalfilm "Kodud" kujutab humoorikat kaleidoskoopilist portreed lätlastest, keda on filmitud läbi nende enda koduakna. Maailmaesilinastuseni jõuab Ugis Olte põnevusfilm "Ohverdus".

25. Pimedate Ööde filmifestival toimub 12. novembrist 28. novembrini.