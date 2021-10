Marta Pulga dokfilmi "Räägi ära" maailma esilinastus toimub Tšehhis

Film kandideerib 16 rahvusvahelise filmiga festivali kõige olulisemas võistlusprogrammis Opus Bonum parima dokumentaalfilmi tiitlile. "Räägi ära" on 2020. aastal esimese koroonalaine ajal valminud dokumentaal, mis kajastab eri riikide inimeste elu isolatsioonis. Film valmis 15 riigist pärit 21 režissööri ühistööna.

Režissöör Marta Pulga sõnul tõestab anonüümsetele häältele tuginev film, et kõige võimsam kinoelamus võib sündida meie enda kujutlusvõimes. "Need hääled ja lood on tõelised, tõesed ja südamlikud, pakkudes võimsat reisi inimpsüühikasse, mis on sunnitud taluma võitlust nähtamatu vaenlasega. Filmis esitatud poeetilised kujundid aitavad hinge rahustada ja pakuvad teel olijatele lootust."

"Räägi ära'' režissöör on Marta Pulk ning lisaks on filmil 20 kaasrežissööri 15 riigist üle maailma. Režissööride võrgustik kohtus Werner Herzogi töötoa raames 2018. aastal ja tegi filmi loomisel kaugtööd. Autorid on pärit Argentinast, Brasiiliast, Colombiast, Hiinast, Kanadast, Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Jordaaniast, Kosovost, Peruust, Türgist, Ühendkuningriigist ja USAst.

Filmi produtsendid on Karolina Veetamm, Marta Pulk ja Tanya Marar. Tootjafirmad on Kafka Film, Ettevaatlik Sten ja SomeNobody Productions. Idee autor on Marta Pulk ning kaasrežissöörid on Rodrigo Baptista, Agustín Barrutia, Sebastián López Borda, Rupert Clague, João Carlos Couto, Tom Hamburger, Quentin Lazzarotto, César Málaga, Tanya Marar, Ashley Mosher, Sonja Ortiz, Brett Pedersen, Fermín Pedros, Pablo Radice, Norika Sefa, Gerónimo Tanoira, Natalia Trzcina, Lucía Valdemoros, Shen Wei, Kevin Zayat. Montaažirežissöör on Jaak Ollino ja helirežissöör Gabriel Solis.

Ji.hlava Filmifestival toimub Tšehhis juba 25. aastat. Täispikkade dokumentaalide vallas on Jihlava Oscari kvalifikatsiooniga ning festivali grand prix saab kandideerida ka dokumentaalfilmi Oscarile.

2019. aastal esilinastus Jihlavas Margit Lillaku dokumentaalfilm "Südamering" ning 2009. aastal võitis Jaak Kilmi ja Kiur Aarma "Disko ja tuumasõda" festivali peaauhinna Silver Eye.