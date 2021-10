PÖFF-i avab Ungari režissööri Ildiko Enyedi film "Minu abikaasa lugu"

Tahumatu hollandi meremees veab kohvikus kihla, et abiellub esimese naisega, kes uksest siseneb. Nii algab Ildiko Enyedi romantiline draama, mille peaosades on nimekad Lea Seydoux ja Gijs Naber. Film on valminud Ungari kirjaniku Milan Füsti samanimelise, ka eesti keelde tõlgitud romaani järgi.

Lisaks "Minu abikaasa loo" linastusele esineb PÖFF-i avatseremoonial ansambel Holy Motors ja kätte antakse Pimedate Ööde filmifestivali elutööauhind ning Bruno O'Ya noore näitleja stipendium. Õhtut juhib Sander Rebane, selle lavastab Karl Laumets.

Enyedi film juhatab sisse ka Ungari fookusprogrammi, kuhu kuulub kaheksa uuemat ja kümme vanemat Ungari linateost. Programmi on kokku pannud Ungari filmiinstituut koos PÖFFiga ja sellega tähistatakse Ungari filmikunsti 120. sünnipäeva – 30. aprillil 1901. aastal valmis Budapestis esimene lavastuslik film "Tants".

Uuematest filmidest esilinastub põhivõistlusprogrammis linateostega "Hõkk" ja "Taksidermia" enesele nime teinud György Palfi allegooriline draama "Igavesti igaveses", mis räägib postapokalüptilisest, militariseeritud tsooniks muutunud Ungarist, kus hargneb kummaline armastuskolmnurk. Kornel Mundruczo film "Evolutsioon" tegeleb holokausti traumade ja nende tagajärgedega. Peter Bergendy õuduspõnevik "Post mortem" esindab tänavu Ungarit mitteingliskeelse filmi Oscari konkurentsis, mullu tegi seda Lili Horvati psühholoogiline draama "Ettevalmistused koosolemiseks teadmata ajal".

Gabor Fabriciuse draama "Franki kustutades" esilinastus tänavu Veneetsia filmifestivali kõrvalprogrammis "Kriitikute nädal", Cristina Grosani draamakomöödia "Asjad, mis väärivad enesehaletsust" oli Sarajevo filmifestivali lõpufilm ja Nora Lakosi romantiline komöödia "Väike koogipood" võitis Pariisi filmifestivalil viis auhinda.

Ungari filmiklassikast on rahvusvaheliselt tuntuim PÖFFi elutööpreemia laureaadi Istvan Szabo "Mephisto", mis võitis 1981. aastal parima mitteingliskeelse filmi Oscari. Miklos Jancso 1965. aasta filmi "Lootuseta", Karoly Makki 1971. aasta filmi "Armastus", Zoltan Huszariki 1971. aasta filmi "Sindbad", Zoltan Fabri 1956. aasta filmi "Karussell" ja Ildiko Enyedi 1989. aasta filmi "Minu 20. sajand" hääletasid Ungari filmindustegelased 2000. aasta ringküsitluses kõigi aegade kümne parima kodumaise filmi hulka.

Arhiivifilmidest jõuavad publiku ette veel Istvan Gaali "Voolus" (1963), Marta Meszarosi "Üheksa kuud" (1976), Marcell Jankovicsi joonisfilm "Valge mära poeg" (1981) ja Geza Beremenyi "Eldorado" (1988).