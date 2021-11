Režissöör filmist "Päris Rannap": Rein Rannapil oli esialgu 78 muudatusettepanekut

"Meil oli võimalus hästi palju dokumenteerida Reinu paljudel sündmustel, stsenaariumi kui sellist meil enne kirjutatud ei olnud," selgitas režissöör Aleksander Ots ja lisas, et paljuski sõltus stsenaarium mõnes suuremast intervjuust Reinuga. "Stsenarist Kaidi Klein sai hakata sealt lugu põimima, minu ülesanne oli rohkem pakendamine ja hullud eksperimendid ning lavastused."

Režissöör selgitas, et kui nad Rein Rannapile esimest musta rida näitasid, siis oli portreteeritaval 78 muudatusettepanekut. "Need ei olnud mingid üherealised parandused, vaid kui ma need välja printsisin, siis oli neid ikkagi terve patakas," sõnas ta, mainides, et kohati olid need märkused täiesti põhjendamatute asjade kohta.

"Käisime Kaidiga kõik need ettepanekud läbi ja algas kauplemisefaas, kui me oleksime kõik need sisse viinud ja kõikidele ettepanekutele vastu tulnud, siis me poleks ise tahtnud seda filmi vaadata ja see oleks meeldinud ainult Rein Rannapile," tõdes Ots ja mainis, et lõppeesmärk oli siiski ka see, et "Päris Rannap" meeldis ka Reinule endale.

"Reinuga koos töötamine on selline piiri peal käimine, väljakutse ja korralik enesekontrolli kool, aga samas ma austan väga tema kunsti ja muusikat ning mis salata, tegelikult austan ka tema põhjalikkust ja pühendumust, see on imetlusväärne, millise detailitäpsusega ta asju teeb ja kuidas ta suudab kõigile asjadele mõelda," selgitas ta.

Saade "PÖFFi kaheksa ja pool" on ETV2 eetris 24. novembril kell 20.50.