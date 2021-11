Arusoo Veneetsia biennaalist: see žest näitab hollandlaste usaldust Eesti vastu

Hollandi paviljoni korraldaja, Mondriaani Fond andis kolmapäeval Tallinnas Eestile üle paviljoni maketi, millega anti sümboolselt üle ka näituseruumide kasutus-õigus. Paviljoni projekteeris tuntud arhitekt Gerrit Rietveld 1950. aastatel ning seda on peetud üheks ilusamaks näitusemajaks Veneetsias.

Mondriaani fondi juht Eelco van der Lingen sõnas, et loodetavasti annab Giardini näitusealal olemine Eestile uut inspiratsiooni. "Ma usun, et see toob rohkelt tähelepanu teie suurepärasele ekspositsioonile," kinnitas ta ja lisas, et nad on näinud, kuidas Eesti väljapanekud on Veneetsias arenenud ja see oli piisav põhjus. "Me arvame, et te oskate midagi ka Rietveldi paviljoniga peale hakata."

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissari Maria Arusoo sõnul on see žest otsekui hollandlaste kummardus kõikidele eesti kunstnikele, kes seal on olnud. "See on selle asja kõige tähtsam osa, aga sellega tuleb kaasa ka see, et oled peatänaval kõige nähtavamal kohal," tõdes ta ja kinnitas, et kõige olulisem aspekt on siiski hollandlaste usaldus Eesti vastu.

Eesti osaleb järgmisel aastal Veneetsia kunstibiennaalil 13. korda.