PÖFF Shortsi lasteanima programm juhib tähelepanu eelarvamustele

"Hea pildiraamatu puhul peame võrdselt oluliseks nii teksti, pilti kui ka loo ideed ja kompositsiooni. Usun, et ka filmi puhul on need komponendid võrdselt olulised, et tekiks hea ja tugev animateos, mis lapsi kõnetaks. Hea valik sai!" tõdes Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Rahvusvahelisse lasteanima võistlusprogrammi valiti 12 filmi kaheksast riigist, Prantsusmaast Lõuna-Korea ja Soomeni. Rahvusvahelise esilinastuse teeb Chen Yangi film "Punane" (Saksamaa), mis jutustab loo punases maailmas elavast tüdrukust, kes kogemata avastab teiste värvide olemasolu.

"Filmid pakuvad värsket vaadet perekonnale, loodusele ja meie eelarvamustele," kirjeldas PÖFF Shortsi animaprogrammi juht Vassilis Kroustallis. Programmi panid kokku Triin Soone, Ulla Saar ja Kadri Naanu Eesti Lastekirjanduse Keskusest.

Laupäeval, 20. novembril kell 12.00–14.30 toimub festivali raames Eesti Lastekirjanduse Keskuses ka perehommik, milles osalejad saavad Animakooli toredate juhendajate käe all valmis meisterdada päris oma animafilmi.

PÖFF Shorts lasteanima võistlusprogrammi näeb kinos Artis laupäeval, 20. novembril kell 15.30 ning pühapäeval, 21. novembril kell 10 ja 11.

Filmid linastuvad eestikeelse dublaažiga.

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts leiab aset 16.–24. novembrini. Filme saab vaadata nii kinosaalis Tallinnas ja Tartus. Alates 22. novembrist saab filme vaadata virtuaalselt PÖFFi veebikinos üle Eesti.