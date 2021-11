Algab kärgfestival PÖFF Shorts

Möödunud aastal kahte väliskülalist võõrustanud PÖFF Shorts teeb tänavu uue rekordi 212 filmikülalisega, kellest üle 80 liituvad festivaliga virtuaalselt. Maailmaesilinastusi on programmis kokku 43, rahvusvahelisi 16.

"Shortsile laekub iga aastaga üha enam filme ning on suur õnn, et saame neid praegusel ajal kohaliku publikuga jagada. Piirangute tõttu naaseme peagi ka veebikinno, et filmidest saaks osa võimalikult palju huvilisi," sõnas PÖFF Shortsi juht Grete Nellis.

Ameerika ja Euroopa filmiakadeemia kvalifikatsiooniga festival koosneb kolmest võistlus- ja kõrvalprogrammist, kus on esindatud kuni 40-minutilised dokumentaal-, anima- ja mängufilmid. Nende hulgas on nii auhinnatud autorikino, tantsufilme, õudus- ja fantaasiafilme kui ka kogupereanimat.

Võistlusprogramme hindab kolm rahvusvahelist žüriid, kuhu kuulub kokku üheksa liiget: Veneetsia filmifestivali lühifilmiekspert Carla Vulpiani (Itaalia), animarežissöör ja Moholy-Nagy Kunsti- ja Disainiülikooli (MOME) rektor Joszef Fülöp (Ungari), produtsent Tiina Savi (Eesti), filmikriitik ja ajaloolane Hossein Eidizadeh (Iraan), animarežissöör Helen Unt (Eesti), Müürilehe peatoimetaja Aleksander Tsapov (Eesti) ning eelmisel PÖFF Shortsil auhinnatud režissöörid Sushma Khadepaun (India) ja Paul Mas (Paul Mas).

Võistlusprogrammide võitjad kuulutatakse välja 20. novembril PÖFF Shortsi auhinnatseremoonial.

PÖFFi veebikinno jõuavad lühiteosed alates 22. novembrist.

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts toimub 16.-24. novembrini Tallinna ja Tartu kinodes ning alates 22. novembrist PÖFFi virtuaalses kinosaalis.