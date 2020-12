Raoul Annion: Suur Tõll oli väga hea südamega

Raamatu autor Raoul Annion ütles "Aktuaalsele kaamerale", et "Suur Tõll" on muistendite ja rahvalugude põhjal kirjutatud uus lugu, millel on oma algus ja oma lõpp. "Kui nüüd tõesti neid muistendeid lugeda, siis ta oli väga oluline tegelane saarlaste jaoks," ütles ta ja mainis, et Suur Tõll oli ka hea südamega.

Kuigi ka varasemates teostes on mainitud Suure Tõllu pikkust, siis Annion toob oma värskes teoses ka sellesse küsimusse selgust. "Kui me võtame Karja kiriku, siis Tõll oli nende sammaste kõrgune," sõnas ta ja kinnitas, et tänapäevases mõites võib Suure Tõllu pikkus olla umbes 10 meetrit.