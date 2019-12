Ljubljanas toimub mahukas Balti animafilmide fookus

Sloveenias Animateka rahvusvahelisel animatsioonifestivalil toimub suur Balti fookus. Eesti on festivalil esindatud enam kui 20 filmiga, lisaks toimuvad töötoad, kohal on mitmed Eesti, Läti ning Leedu filmitegijad.

Eestist on Balti filmiprogrammis nii paari aasta taguseid linateoseid kui legendaarseid animafilme kaheksakümnendatest. Näitamisele tulevad Rein Raamatu "Suur Tõll" , Rao Heidmetsa "Elutuba", Hardi Volmeri "Incipit vita nova", Kaspar Jancise "Krokodill", Riho Undi "Hing sees" ja "Isand", Priit Tenderi "Alateadvuse maja", Anu-Laura Tuttelbergi "Kärbeste veski", Sander Joone "Velodrool", Mati Küti "Substantia stellaris", Jelena Girlini ja Mari-Liis Bassovskaja "Kleit", Mait Laasi "Mees Ja Naine. Vadja Lugu", Ülo Pikkovi "Keha mälu", Chintis Lundgreni "Ohtlik rändetee", Kristjan Holmi "Suur maja".

Priit Pärna filmidest on Balti fookusprogrammis "Kolmnurk", Priit Pärna ja Olga Marchenko (Pärn) "Ma kuklas tunnen eluaegset kuuli..." ning Priit ja Olga Pärna "Lendurid koduteel". Priit Pärna ja Olga Pärna "Silmadeta jahimees. Handi lugu" tuli näitamisele festivali avaõhtul. Mitmeid Balti filmiprogrammis linastuvaid filme näidatakse 35 mm filmilindilt.

Tänavuses põhivõistlusprogrammis linastuvad Priit Tenderi "Orpheus", Kristjan Holmi "Elu24", Anu-Laura Tuttelbergi Eesti-Leedu-Mehhiko koostöös valminud "Talv vihmametsas", Chintis Lundgreni Eesti-Horvaatia-Prantsusmaa kaastootmine "Toomas teispool metsikute huntide orgu" ning Kaspar Jancise "Kosmonaut". Lastefilmide võistlusprogrammis esindab Eestit Sergei Kibuse "Teofrastus".

Eesti Kunstiakadeemia animaosakonnas valminud filmidest on tudengifilmide võistlusprogrammis Noam Sussmani "Dream Cream" ja Teresa Baroeti "Cante". Kõrvalprogrammides tulevad tudengifilmidest näitamisele Pablo Martínez Ballaríni "In Between the Walls of Perception", Mari-Leen Üksküla-Eomoisi, Jelizaveta Mušnikova, Meeri-Ann Ostrovi ja Anna Semjonova "Hingetoru", Sofiya Ilieva "Vibration", Mari Kase "Liblikaefekt", Piret Lindau "Unelemus", Anna Eespere "Hound Out", Ingrid Pucci "Aurora".

Lisaks mahukale filmiprogrammile toimuvad vestlusringid ja animateemalised töötoad. Muuhulgas toimub paneeldiskussioon Balti riikide animatsiooni hetkeolukorrast.

Tänavu 16. korda toimuv Animateka rahvusvaheline animatsioonifilmide festival leiab aset 2. kuni 8. detsembrini.