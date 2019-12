Eesti on Les Arcsi filmifestivalil üks fookusriikidest

14.–21. detsembrini ja 11. korda toimuval Les Arcsi filmifestivalil Prantsusmaal on fookuses Balti riikide ja Soome filmid ja filmitegijad. See on esimene kord, mil Eesti, Läti, Leedu ja Soome tulevad välja ühise fookusprogrammiga, mis hõlmab nii filme kui ka osalemist festivali filmitööstuse osas.

Lühifilmide põhivõistlusprogrammi valiti Eestist kaks filmi – "Toomas, teispool metsikute huntide orgu" ja "Karv". Chintis Lundgreni Eesti-Prantsusmaa-Horvaatia koostöös valminud animafilmi "Toomas teispool metsikute huntide orgu" peategelane on hunt Toomas, kes pärast insenerikarjääri lõppu asub tööle gigolona.

Teine lühifilm põhivõistlusprogrammis on Oskar Lehemaa lühiõudusfilm "Karv", mis jutustab loo kiilanemise tõttu komplekside küüsis vaevlevast Leost, kes võtab kasutusele juuksekasvuseerumi, mis põhjustab tema kehas groteskseid moondumisi.

Balti riikide ja Soome fookusprogrammis näidatakse Veiko Õunpuu debüütmängufilmi "Sügisball" ja Kadri Kõusaare mängufilmi "Ema". Lisaks toimub Priit Pärna ja Olga Pärna lühifilmide seanss, kus tulevad näitamisele "Elu ilma Gabriella Ferrita", "Tuukrid vihmas", "Lendurid koduteel". Lühifilmide sektsioonis on ka Sergei Kibuse "Teofrastus" ning Kaspar Jancise "Piano".

14.–17. detsembrini toimuvale kaastootmisturule Co-Production Village valiti kaks arendusfaasis olevat Eesti projekti. "Nähtamatu võitlus" on Rainer Sarneti ("November") kung-fu komöödia, mille tegevus leiab aset 1973. aastal õigeusu kloostris. Filmi keskne teema on taevase ja maise kooseksisteerimine. Filmi produtsent on Katrin Kissa ja tootjafirma on Homeless Bob Production.

Režissöör Triin Ruumet ("Päevad, mis ajasid segadusse") osaleb Les Arcsis oma uue filmiprojektiga "Tume paradiis". Linaloo keskmes on noor naine, kes peab pärast isa surma ning poolvennaga toime pandud koletut tegu leidma viisi, kuidas eluga edasi minna. Filmi produtsent on Elina Litvinova ja tootjafirma Three Brothers.

Balti riikide ja Soome filmitööstuse koostööd tutvustavas paneelis on ühe juhtumiuuringu keskmes ka Soome režissööri Juho Kuosmaneni ("Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus") uus filmiprojekt "Kupee nr 6", mille stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis, ("Teesklejad"). "Kupee nr 6" kaasprodutsent on Riina Sildos ja kaastootja Amrion.