PÖFF Shorts kuulutas välja võidufilmid

PÖFF SHORTS RAHVUSLIK VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Eva Näripea, Marina D. Richter, Marija Milovanovic



PEAAUHIND

"Toomas teispool metsikute huntide orgu" (Eesti, 2019)

Režissöör: Chintis Lundgren



Žürii kommentaar: "Mänguline ja sujuvalt arendatud stsenaarium, toredalt vaba klišeedest ja rikas kujutlusvõimelt. Poliitiline ebakorrektsus on siin teadlikult kasutatud kaasamise vahendina - mehed, naised, kassid, koerad. Võimestamine kuulub kõigile. Filmitegija näitab, kui õrn on ideaalse perekonna kontseptsioon ja moraal, kuid ei muuda seda peresuhete allakäiguks."



ÄRAMÄRGITUD

"Karv" (Eesti, 2019)

Režissöör: Oskar Lehemaa



"Film keskeakriisist muutub kavalaks žanriteoseks, mis võtab ära igasuguse rõõmu täiusliku välimuse ja ilu kinnisideest. Peenelt teostatud terviklik lugu, mis otseses mõttes lõpeb plahvatuslikult. Film ei häbene musta huumorit ja kuigi selle eesmärk pole didaktiline, on see täiuslik näide kõnekäänust: "Vaata ette, mida sa soovid"."



ANIMA VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Chiara Magri, Nicolas Khabbaz, Sander Joon



PEAAUHIND

"Armastus" (Ukraina, 2019)

Režissöör: Mykita Lyskov



"Otsekohese sõnumi eest keerukas käsitluses; tahumata stiil töötab hästi, et olla naljakas ja lõikav, helge ja sügav."



ÄRAMÄRGITUD

"Lola - elav kartul" (Prantsusmaa, Venemaa, 2018)

Režissöör: Leonid Shmelkov



"Film, mis jõuab barjääri ületades meie sisemise lapseni kaotuse ja uue alguse kaunis väljenduses."



NEW TALENTS žürii auhind parimale tudengianimatsioonile

"Tütar" (Tšehhi, 2019)

Režissöör: Daria Kashcheeva



"Meisterlik lugu isa ja tütre suhtest, Väljendab võimsat, sügavat emotsiooni animeeritud nukkudega. Kasutab mängufilmi võtteid ning ületab piiri mängufilmi ja animatsiooni vahel."



NEW TALENTS žürii märgitud tudengianimatsioon

"Zorg II", 2019

Režissöör: Auden Lincoln-Vogel



"Plahvatuslike ideede ja julguse eest stiilis."



LÜHIFILMI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Martti Helde, Kathleen McInnis, Ingvar Sigurðsson



PEAAUHIND

"Püha perekond" (Portugal, 2019)

Režissöör: Margarida Lucas



"Visuaalse loojutustuse köitva ja värske originaalsuse eest, kus on näha režissööri ainulaadset käekirja peaaegu kõigis tegelastes ning eriti armastavas ja tugevas emafiguuris, mille sarnast me varem näinud pole."



ÄRAMÄRGITUD

"Armastusega, Matti" (Soome, 2019)

Režissöör: Jarno Lindemark



"Tundlike, intiimsete ja emotsionaalselt paljastavate portreede eest."



NEW TALENTS žürii auhind parimale tudengifilmile

"Minu planeet" (Belgia, 2018)

Režissöör: Valery Carnoy



"Pöörab inimeseks olemise pea peale, olles ootamatult õrn, egotu, ja eelkõige humoorikas. Film ihtsast armastusest ja igapäevastest probleemidest suhetes, ning sellest, kuidas me näeme end peegeldatuna armastatu silmade läbi."



ÄRAMÄRGITUD

"Raitlind" (Afganistaan, 2019)

Režissöör: Masoud Soheili



"Siiras nii teostuselt kui sõnumilt, tõukudes maastikule puistatud arhetüüpidest ja teelahkmetest igal nurgal, tundub lugu korraga iidne, ent sügavalt aktuaalne."



Võidufilme saab näha pühapäeval, 24. novembril kell 19 ja laupäeval, 30. novembril kell 16 kinos Artis. Tartus näeb võidufilme pühapäeval, 1. detsembril kell 14.15 Tartu Elektriteatris.



Lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts kestab 27. novembrini ning leiab aset Tallinnas ja Tartus.



23. Pimedate Ööde Filmifestival jätkub Tallinnas ja Tartus 1. detsembrini.