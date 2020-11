Tristan Priimägi PÖFFi-soovitused: Slovakkia netiperverdid ja Iraani arthouse

"Teenrid"

Režissöör: Ivan Ostrochovsky

"See on mustvalge Slovakkia mustvalge ajalooline draama, kus tegevus toimub ühes kirikukoolis," sõnas filmikriitik ja tõi välja, et kaks noort lähevad sinna kooli õppima, lootes pääseda sotsialistlikkust režiimist, aga neid ootab kohe konfliktne vastasseis. "Seal hakkab mingi rakukune riigivastast tegevust ajama ning nad peavad valima oma südametunnistuse ja konformismi vahel."

Priimägi kinnitas, et "Teenrid" meenutab veidi ka Pawel Pawlikowski "Idat". "Ta on samuti mustvalge film ja idabloki ajalooline draama, mis samamoodi räägib katoliikluse ja sotsialismi seostest," sõnas ta ja mainis, et Tšehhoslovakkias oli see eriti huvitav. "Seal loodi 1971. aastal selline kiriklik organisatsioon, mis tegutses käsikäes Tšehhi kommunistliku parteiga, et kontrollida kirikusüsteemi ja lõhestada vajalikul määral."

"Mustvalge pildikeel iseenesest ei taga veel kvaliteeti, aga filmil on mustvalgena kindlasti tõenäolisem ilus välja näha," ütles ta.

"Tühermaa"

Režissöör: Ahmad Bahrami

Filmikriitik tõi välja, et Iraani filmide puhul on suur tõenäosus, et tegu on õnnestumisega. "Selle filmi puhul vaatad ka, et mingis Iraani külas on lagunev tellisevabrik ja selle töötajad pole oma eluga rahul, tekib küsimus, et milles see kõik seisneb, aga "Tühermaa" on vormiliselt nii huvitav," ütles ta ja lisas, et film on ehitatud korduste peale.

"On üks stseen, kus vabriku juht peab kõnet, et meil on olukord halb ja hakkame tehast kinni panema, aga seda stseeni näidatakse järjest viis korda erineva rakursi alt," sõnas ta ja mainis, et vaataja on kogu aeg unenäolises seisundis. "Ma ei ole kindel, kas midagi sellist üldse varem näinud olen."

"Luules tuuakse näiteks samamoodi kordustega mingit teemat tagasi ning see film mõjub samuti väga luuleliselt," nentis Priimägi.

"Võrku püütud"

Režissöörid: Barbora Chalupova ja Vit Klusak

Tristan Priimägi sõnul on "Võrku püütud" dokumentaalfilm netipervertidest. "See on niivõrd mõjuv," ütles ta ja mainis, et filmis on palgatud kolm tüdrukut, kes mängivad 12-aastaseid. "Nad teevad neile sellised toad ja vaatavad, millised inimesed nendega veebi teel ühendust võtavad."

"See on niivõrd võimas, kuidas see läheb kohe kontrolli alt välja, selleks ajaks, kui nad on tüdrukutele konto ära teinud ja lisavad sinna pilte, on tulnud juba 200 sõbrakutset," selgitas ta ja kinnitas, et need kavatsused, millega nende tüdrukute poole pöördutakse, on nii karmid. "Statistika on Slovakkias selline, et 60 protsenti alaealistest, kes netis tegutsevad, on saanud seksuaalseid kõnesid ning 40 protsendile on saadetud seksuaalse sisuga pilte."

"See on nii tugev mõttekoht, sest ma ei usu, et me Slovakkiast nii väga erinevad oleme," tõdes ta.