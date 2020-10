Tristan Priimägi filmisoovitused: "Tove Janssoni rääkimata lugu", "Meie unistuste talu" ja "Saatana tango"

"Tove Janssoni rääkimata lugu" ("Tove")

Režissöör Zaida Bergroth

Tristan Priimägi võrdles "Tove Janssoni rääkimata lugu" paar aastat tagasi linastunud "Astrid Lindgreni rääkimata looga": "Ma pean tunnistama, et Tove Janssoni oma parem. Vahest seetõttu, et ta oli ise kunstnik ning seda on visuaalselt parem näidata," arvas kriitik. "Tundub, et see on mingi formaat, mida on lihtne toota ja lihtne maha müüa."

Rääkimata lugu seisneb aga Tove Janssoni avastuses, et talle meeldisid naised rohkem ja see film on tema eneseleidmise ja arengu lugu — kuidas ta arenes selleks, kes ta inimese ja kunstnikuna lõpuks oli.

Kriitikut rõõmustas, et Soome ja Rootsi ühises filmis tegi kunstnikuna kaasa eestlane Eugen Tamberg. "Sellist asja ei juhtu eriti tihti," kommenteeris Priimägi. Samas oli ta pisut üllatunud, et poliitilist plaani ja rahvuslikku identiteeti filmis peaaegu ei puudutata.

"Meie unistuste talu" ("The Biggest Little Farm")

Režissöör John Chester

"See on selline hea tuju film, kus entusiastlikud inimesed hakkavad California lähedal talu pidama," võtab Tristan Priimägi filmi kokku. "Alguses on seal kõrb ning filmis näidatakse, kuidas nad seda niisutavad ja kultiveerivad. Samm-sammult lükatakse asi käima."

Samas tunnistab Priimägi, et ameeriklastel on põllumajandusliku eneseteostamise maailm kaugemal kui eestlastel. "Ameerikas on ka palju tõsisem probleem monokultuursuse ja masstootmisega põllumajanduses ning film vastandub sellele. See on natuke sihtotstarbeline lugu õige maailmavaate kinnistamiseks."

"Saatana tango" ("Sátántangó")

Režissöör Bela Tarr

Tristan Priimägi kirjeldas Bela Tarri mustvalget, seitse ja pool tundi vältavat hard-core naturalistlikku "Saatana tangot" maailma filmikunsti ühe absoluutse tippteosena. "See on suurepärane film," kiitis Priimägi. "Bela Tarr on aeglane kino täielik meister. Sa vaatad stseeni, mis ei liigu ja see on huvitav! Selles on pinget ja süžee jookseb," ei hoidnud ta kiidusõnu tagasi.

László Krasznahorkai raamatu põhjal valminud film linastub laupäeval kell 15 kinos Sõprus. "See pole mahavisatud aeg," usub Priimägi. "Kui oled seda filmi näinud, on seda väga keeruline ära unustada, see on ja jääb."