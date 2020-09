Tristan Priimägi filmisoovitused: Andrei Tarkovskist uue Jaapani kinoni

"Kuldsed hääled" ("Golden Voices")

Režissöör: Jevgeni Ruman

"Kui suured filmid edasi lükatakse, siis pääsevad mõjule hoopis teistsugused ja tegelikult paremad filmid," ütles Priimägi ja sõnas, et "Kuldsed hääled" on Iisraeil film kahest venelasest, kes emigreeruvad 1990. aastatatel Iisraeli. "Nad on karjääri teinud piraatfilmide pealelugejatena ning kui nad uude riiki jõuavad, peavad nad leidma uue viisi, kuidas oma häält uues ametis rakendada, mis viib aga rea tragikoomiliste intsitentideni."

Filmikriitiku sõnul on "Kuldsed hääled" äärmiselt naljakas. "Autori enda loo põhjal tehtud, seega seal on nii juudihuumorit kui ka vene hinge," tõdes ta ja mainis, et film võitis ka PÖFF-il parima stsenaarumi preemiaga.

"Andrei Tarkovski. Film kui palve" ("Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer")

Režissöör: Andrei A. Tarkovski

Tristan Priimägi kinnitas, et kuna Andrei Tarkovskist on tehtud palju dokumentaalfilme, siis osa visuaalmaterjalist on juba ka tuttav. "On ka palju uut, eriti Tarkovski enda audiolindistused, kus tuleb väga hästi välja, kuidas tema maailmapilt on väga askeetlik, põhimõttekindel ja kompromissitu, mis tänapäeva maailmas on üsnagi austust vääriv."

"Selline film aitab meelde tuletada ideaale, päris tundeid või päris mõtteid, mis ka eksisteerivad, muidu oleme kogu aeg mingis tarbimiskarussellis," tõdes ta ja mainis, et Tarkovski on visuaalsete kujundite täielik meister. "Kui vaadata minu isiklikku lemmikfilmi "Peegel", siis poolte stseenide puhul pole võimalik aru saada, kuidas on võimalik üldse lavastada selliseid stseene."

"Vastupidi" ("Kontora")

Režissöör: Anshul Chauhan

"See on tõeline pähkel neile, kes tahavad end proovile panna," nentis Priimägi ja tõi välja, et "Vastupidi" on kaks ja pool tundi kestev mustvalge Jaapani draama sõjatraumadest. "Oluline on ta selle poolest, et siin on kaasa löönud Eesti operaator Max Golomidov, seda ei juhtu just tihti, et Eesti kunstilised tegijad on välismaa tugevate filmide peal nii olulisel rollis."

Filmikriitiku sõnul on Aasia filmide puhul alati eripärane see, kuidas segatakse reaalsust teistsuguse müstilise tasandiga. "Meie hoiame Euroopas rohkem oma maailmast kinni," tõdes ta.