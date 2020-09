Tristan Priimägi: Veiko Õunpuu näitab filmis "Viimased" meeste nõrkust

"Viimased"

Režissöör: Veiko Õunpuu

Tristan Priimägi ütles, et Veiko Õunpuu on alati olnud väga otsinguline. "Ta eksperimenteerib, selle asemel, et minna lihtsama vastupanu teed," tõdes ta ja lisas, et "Viimased" on režissööri viimaste töödega võrreldes klassikalisem. "Ise on ta nimetanud seda Põhjala vesterniks."

Tema sõnul võib "Viimaseid" pidada sisulist ka Soome filmiks, sest räägitakse soome keeles ning see on ka välismaal filmitud. "Film räägib kaevandusepidajate ja põdrakasvatajate konfliktist Lapimaal, Veiko on ise öelnud, et ta läks sinna otsima läinud aegade romantikat, kus masstootmine ja tööstus ei ole kõike ära nivelleerinud, aga ta väidab, et seda ta ei leidnud, kuna sealgi on kapitalism oma reeglid paika pannud."

"Kui järjest uusi Veiko Õunpuu filme vaadata, siis sa saad aru, mida ta mõtleb või hindab," sõnas ta ja kinnitas, et režissööri on kritiseeritud, kuna ta teeb filme meestest. "Minu meelest on ta ikkagi teinud kõik filmid nii, et ründab maskuliinsust, tema mehed pole kunagi tugevad, vaid ta näitab nende meeste nõrkust, ja see on minu meelest huvitav."

"Rain"

Režissöör: Janno Jürgens

"Sarnaselt Veikole Õunpuu filmidele on ka "Raini" kritiseeritud selle poolest, et seal ei toimu piisavalt ja pole mingit tegevust, aga oleks aeg sellest lahti lasta," tõdes Priimägi ja kinnitas, et "Rainis" õnnestub debütandil väga hästi luua mingi armosfäär, tekitada mingi tunne ja pigem vaadata inimeste sisse. "Selle asemel, et panna neid tegema mingeid tegevusi."

Filmikriitiku sõnul on "Rainis" psühholoogiliselt väga huvitavad meesliini suhted vendade ja isa vahel. "Lugu ongi kahe suhteliselt suure vanusevahega venna omavahelisest võõrdumisest ja üksteise taasleidmisest, samuti nende mõlema suhtest selle domineeriva isaga."

"Indrek Ojari on saanud nüüd rolli, mida on mõtet meenutada, mingitel aastatel teati teda rohkem teleseriaalidest või 3D-pingviinide pealelugejast," tõdes ta ja mainis, et roll "Rainis" on aga väga veenev.

"Mis ma oskan öelda, soovitaksin kindlasti vaadata," kinnitas ta.

"Prazdnik"

Režissöör: Vladimir Loginov

"Vladimir Loginovi ja operaator Max Golomidovi tehtud film meenutav pisut andressöödilikku vaatlevat filmikeelt, osades stseenides on näha, et nad on kohe oodanud midagi ja siis see toimub," nentis Priimägi ja lisas, et need tükid on äärmiselt hea tunnetusega kokku pandud. "Seal on ka varjatud või vahel ka vähem varjatud söödilikku koomikat, aga jällegi autoripoolset kommentaari või suunda andmata, tõlgendus jääb alati vaatajale."

"See on hästi lahtine ja avatud film, me võime sellest arvata ise, mis me tahame," ütles ta ja mainis, et fim näitab, kuidas Maardus toimub igal aastal Ukraina-teemaline laat, kus on jäänud mingi vanakooli slaavi spirit, mida Euroopa standard tahab igalt poolt välja rookida. "Siin on toores elu omal kujul olemas ja sellisel kujul ekraanile püütud, selles mõttes väga tugev film."