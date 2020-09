"Viimastele" muusika kirjutanud Sven Grünberg: Veiko stiil on üsna harvaesinev

Reedel esilinastub Veiko Õunpuu uus film "Viimased". Tegemist on Lapimaale paigutuva looga, kuid sellele vaatamata eesti filmiga, sest filmi peatootja on Eesti.

"Viimased" on lugu lootusest paremale elule, oma koha leidmisest ja ka inimlikest nõrkustest, mille taustal on konflikt traditsioonilise karjakasvatuse ja kapitalistlike ärihuvide vahel. See on lihtsa ja arusaadava süžeega ning võimalik, et isegi sirgjoonelisim Õunpuu filmidest.

"See oli natuke püüdlus ka välja tulla marginaliseerumisest, proovida aru saada, mida inimesed tahavad, kuidagi kombineerida sellega, mida me ise tahame," rääkis Homeless Bob Productionsi produtsent Katrin Kissa.

Tommi Korpela ja Laura Birni kõrval on filmis kandev osa ka Pääru Ojal, kes pidi filmi tarvis ära õppima soome keele ja mootorrattaga sõitmise.

"Esialgu tundus, et õpib mingil moel soome keele ära, et pärast loeme üle, aga talendikas Pääru sai sellega niimoodi hakkama, et me ei pidanudki üle lugema," lisas Kissa.

"Viimastele" muusika kirjutanud Sven Grünberg ütles, et peab Õunpuud väga andekaks filmilavastajaks, kellesugust ta oma 43-aastase filmihelilooja karjääri jooksul on vähe kohanud.

"Veiko stiil on üsna harvaesinev, ta kasutab palju valmismuusikat ja tahab sinna vahele episoodidesse nii-öelda rätsepatööd ehk siis väga täpset dramaturgilist muusikalist seost nende juba valmis lugude vahele, mis selle kõik tervikuks seoks," rääkis Grünberg.

"Viimased" jõuab kõigepealt Eesti kinolevisse, festivaliplaanid on koroonakriis segi löönud, kuid ilmselt algab filmi festivalikaar tuleval aastal.