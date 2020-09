Ralf Sauter: "Viimased" ei keskendu niivõrd narratiivile, suurem roll on atmosfääril

Ralf Sauter tõdes, et Veiko Õunpuu eelmised lavastajatööd on olnud pigem kriitikute lemmikud. "Ma ei tea, kas publik Veiko Õunpuud fännab, aga enam kui kümme aastat tagasi pani ta enda kaardil "Sügisballiga" ning on sellest saati teinud väga huvitavaid ja hästi kunstilisi filme."

Filmi "Viimased" lugu rullub Sauteri sõnul lahti kuritegelikus-kirglikus võtmes. "Tegemist on üsna passiivse ja aeglase filmiga, mis on samas kohati ka väga humoorikas ja eksisentsiaalselt naljakas," mainis ta ja tõdes, et Õunpuu filmide nautimiseks on vaja näha tema huumorit. "Õunpuu võtab tihti ühe hädise mehe või mitu hädist meest ning tema nali on selles, et ta paneb selle mehe kuskile purki kinni ja vaatab, kuidas ta siis sipleb."

"Filmis mängitakse palju looduse ja tööstuse vahekorrale," kinnitas ta ja mainis, et "Viimased" ei keskendu niivõrd narratiivile, vaid on rohkem hingeline ja suuremat rolli mängib atmosfäär. "Lapimaa keskkond on väga originaalne, kui ikkagi Eestis filmi teha, siis see keskkond ammendab lõpuks, aga "Viimased" toob teatud värskuse sellega."

"Ta on rohkem kriitikutele mõeldud film, aga kui rahvas läheb seda vaatama õige meelsusega, siis see võib töötada," nentis Sauter ja mainis, et Eesti inimesed lähevad tihti kinno tõsise meeleoluga ja ootavad, et film lõbustaks neid. "Kõik filmid ei ole selleks mõeldud, võib-olla pole asi ka filmis, vaid sa oled ise liiga tõsine."