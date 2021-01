Veiko Õunpuu: "Viimased" oli algselt mõeldud puhtalt Soome filmina

Parima Eesti filmi auhinna Neitsi Maali võitis tänavu režissöör Veiko Õunpuu "Viimased". Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus kinnitas Õunpuu, et Oscaritel ta oma viimasele filmile suurt edu ei ennusta.

Veiko Õunpuu tõdes, et "Viimased" võttis pisut kauem aega kui eelnevad filmid. "Projekti algusest on möödas seitse aastat," ütles ta ja lisas, et valmimine ja väljatoomine kestsid omakorda üsna kaua. "See on üks pikk ootamine olnud."

"Mingis mõttes oli "Viimased" tellimustöö," ütles Õunpuu ja mainis, et selle stsenaariumiga tuldi tema juurde võib olla isegi kauem kui seitse aastat tagasi. "Koos Heikki-Huttu Hiltuse ja Eero Tammisega kirjutasime seda veel paar korda ümber ja lõpuks sai temast selline film."

"Ta oli algselt mõeldud puhtalt Soome filmina, aga ühel hetkel Eesti filmi instituut tuli sekka, siis me leidsime peategelaseks Pääru Oja ja nii ta läks," nentis ta ja rõhutas, et "Viimaste" parima võõrkeelse filmi Oscarile esitamine on ilmselt rohkem formaalsus. "Iga maa peab ühe filmi esitama justkui, ma seda väga ei looda, et tal seal edukalt läheb, kardan, et ta pole päris selline film."

Hetkel töötab Veiko Õunpuu Rakvere teatris lavastusega "Tants". "Teatris näitlejad analüüsivad rolli teistmoodi kui kinos," tõdes ta ja mainis, et kinos mängitakse ühekordset sooritust, aga teatris peab leidma mingi toimiva rutiini. "Metoodika on väga erinev."