Eesti filmi instituut eraldas mängufilmide tootmiseks üle 1,4 miljoni euro

Eesti-Prantsusmaa koostööna kavandatud "Tume paradiis" on režissöör Triin Ruumeti teine täispikk mängufilm, mille produtsent on Elina Litvinova. Ruumet on ka filmi stsenaariumi autor. Lugu viib vaataja noore naisüliõpilase hämarasse hedonistlikku maailma, mille taha ta on peitnud oma igatsuse tõelise läheduse järele. EFI eraldas filmile tootmistoetusena 765 000 eurot.

"Biwa järve 8 nägu" puhul on stsenarist-režissöör Marko Raat saanud inspiratsiooni 19. sajandi saksa kirjaniku ja maalikunstniku Max Dauthendey Jaapani-teemalisest raamatust "Biwa järve kaheksa nägu". Raat on Dauthendey unenäolised armastuslood üle kandnud Peipsi vanausuliste maagia ja müütide maailma – Jaapani kultuur leiab siin endale teisenenud vormi Eesti ääremaa külamaastikes. Film on planeeritud Eesti-Ungari koostööna ja selle produtsent on Ivo Felt, filmi instituut toetab filmi tootmist 765 000 euroga.

Mart Kivastiku tragikoomiline "Taevatrepp" otsib siin inimesele antud ajale seletust. Kas inimene on veel võimeline nautima elu, kui ta seisab silmitsi keskea, vananemise ja surmaga? Autori sõnum on inimlik ja elukogemusest lähtuv: armastus ja rõõm väikestest asjadest teevad elu vähemalt elamisväärseks. Filmi produtsent on Marju Lepp, stsenarist Mart Kivastik. Tootmistoetusena sai "Taevatrepp" Eesti filmi instituudilt 590 000 eurot.

"Toetuse saanud kolm filmi on erinäolised ning väga tugeva autoripositsiooniga mängufilmid," selgitas EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins valiku tagamaid, lisades, et kõigil kolmel filmil on oma kindel vaatajaskond ning ka rahvusvaheliste filmifestivalide potentsiaali.

Taotlusvooru esitati kokku üheksa taotlust. EFI teine selle aasta mängufilmide tootmistoetuse voor toimub 27. aprillil, mil jagada on veel 913 000 eurot. Toetusotsused kuulutatakse välja hiljemalt 17. juunil.