Mart Kivastik: veebi- või teleülekanne ei asenda päris teatrit

Kivastiku sõnul veebiülekanded teatrit asendada ei suuda. "Teatri mõte on olla inimestevaheline asi, ükskõik, kui hea teater ei ole. Tore, et ETV on juba ajaloo mõttes võtnud üles lavastusi, aga mitte mingil juhul pole võimalik, et veebi- või teleülekanne asendaks teatrit. Teater saab olla elus asi ja mitte midagi muud."

Von Glehni teatri lavastus "Tiit ja Tõnu" jõudis esietenduda jaanuaris Tartus Karlova teatris, mõned korrad jõuti mängida ka Tallinnas, enne, kui piirangud kehtima hakkasid ja teatrid kinni läksid. "Sellist asja polnud varem olnud, et olime esietendusega Tartus. Siis saime Tallinnas mängida kolm etendust ja vaatame nüüd, mis edasi saab."

Tegelikult on tegemist juba ammuse lavastusega, mis oli algselt kirjutatud Peeter Volkonskile ja Erik Ruusile. "Otsisin kahte näitlejat, kellel parajasti polnud midagi teha. Aga siis Erik ei jaksanud käia seal proovides, tal oli kõike muud teha, ja Tõnu Oja tuli Eriku asemele. Nad mängisid kolm-neli aastat järjest ja Volkonski ei viitsinud enam."

Uues lavastuses on peaosades Tiit Sukk ja Tõnu Oja. "Tiidu ja Tõnuga tegime mõned aastad tagasi teist asja ja mõtlesime, et võiks uuesti teha," rääkis Kivastik. "Oli ammu mõte, et kui proovida Tiidu ja Tõnuga sama asja, aga osad ära vahetada, et Tõnu on Volkonski osas."

Lavastus jõudis publikuni esimest korda 1997. aastal, ajaga on seal tekkinud teemasid, mis tänapäeva publikule võivad võõrana tunduda. "Seal on Tiidu tegelane, kes loeb "Saladuslikku saart". Kui palju haagib tänapäeva inimesega, kes enam ei loe?" mõtiskles Kivastik. "Mingil hetkel oli ju "Seiklusjutte maalt ja merelt" nii-öelda kohustuslik kirjandus, kõik olid seda lugenud. Ma kardan, et on põlvkond, kellest see mööda on läinud."

Samas on lavastus muutunud temaatika poolest ka aktuaalsemaks, sest tegelased on kahekesi isoleeritud. "Koroonaetendus on ta küll. Hakkasin mõtlema, et see olukord maailmas on nii kummaline, inimesed on kuskile vangi pandud ja laval on olukord põhimõtteliselt sama."

Lisaks teatrile on Kivastikul plaanis ka filmiprojekt. "Ma hakkan filmi tegema "Taevatrepist", romaan, mis tuli eelmine aasta välja. Nüüd hakkame suvel ja sügisel filmima," rääkis ta. "See on päris keeruline, tuleb minu jaoks kõige suurem töö filmis senimaani."

Täiskasvanud peaosatäitjad olid tal selged juba stsenaariumi kirjutades ning ta kinnitas, et filmis mängivad peaosades Mait Malmsten, Harriet Toompere, Ivo Uukkivi ja Katariina Lauk. Puudu on veel lapsosatäitjad, keda on tema sõnul keerulisem leida. "Otsime 13-15-aastaseid kihvte poisse, siiamaani pole leidnud."

Filmi režssöör on samuti Kivastik ise. "Kui ma tegin esimese pika filmi, siis otsisin režissööri, pakkusin Lembit Ulfsakile, ta ütles, et mis sa jamad, tee ise, sa ise tead kõige paremini, mida sa tahad. Ja nii tegelikult ongi...," tõdes kirjanik.