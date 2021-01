Mart Kivastik Matti Nykäse elulooraamatust: ma ei kujutanud ette, et see joomine nii kõva oli

Mart Kivastik luges "OP-i" palvel elulooraamatut "Elu oli laif: Matti Nykänen" ja tunnistas saates, et ei kujutanud enne raamatu lugemist ette, et see joomine nii kõva oli.

Kivastik märkis, et Nykäse häda oli, et ta oli pooleldi kuulus spordi pärast ja pooleldi seepärast, et ta jõi ning tegemist on väga kurva looga, olgugi et too polnud sugugi ainuke selline sportlane.

"Kui sa vaatad, kuidas inimene on ühest küljest tõesti superandekas ja teisest küljest see läheb lörri ja lõppeb kõik nii halvasti, siis seda on kahju lugeda. Aga tegelikult on see hästi kirjutatud," märkis Kivastik.

"Mul tuli kõik meelde, kuidas ta sealt august kogu aeg ikka välja ronis. Aga seda ma ei kujutanud ette, et see joomine nii kõva oli, et mehed läksid pohmelliga üles mäele," tunnistas ta.

"Ma ei oleks isegi kaine peaga julgenud sealt nõlvalt alla vaadata. Aga sealt ikka veel täis peaga alla hüpata ja vähemalt kolmandaks tulla, selleks peab ikka mees olema."

Kivastik tõdes, et alguses ta kartis, et tegemist on pigem keskpärase looga, sest see on ajakirjanikult tellitud. "Aga seal üsna ausalt kirjutatud, see on selline vaimukas."

Seda ja teisi lugusid näeb ETV eetris neljapäeval kultuurisaates "OP" algusega kell 20.00.