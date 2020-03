Kirjanduspreemia nominent Mart Kivastik: iga raamat algab iseendast

Kivastik tõdes, et romaani kirjutamine tundub tohutu töö ja seetõttu võttis ta kirjutamise ette ühe lehekülje kaupa. "Kui olin suurema osa ära teinud, siis ei raatsinud enam pooleli jätta," selgitas nominent ja lisas, et raamatu idee tekkis tal läbi mitme kogemuse.

"Mõtlen, et igasugune kunst või kirjandus on autobiograafiline. Muusikas ei saa lugeda sõnu, kuid maailkunstis on see ilmselge – igasugune raamat või muusika algab ikka iseendast," rääkis Kivastik.

Kirjanik loodab, et tal õnnestub seekord ka auhind võita. "Ise arvad ikka, et kirjutad hea loo – ka eelmised lood on mul olnud nomineeritud. Seda, kes auhinna saab, veel ei tea," kommenteeris ta ja selgitas, et täpset teadmist, mitu raamatut ta avaldanud on, tal ei ole. "Olen avaldanud erinevaid jutte, kuid romaanidest on "Taevatrepp" kolmas."

"Viimasel ajal tunnen, et romaane on täitsa tore kirjutada – see on töö küsimus. Endal on kirjutada sama huvitav, kui lugejal on lugeda. Peamine asi on töö ära kannatada," lisas autor ja selgitas, et nomineeritud raamat on tema põlvkonna kokkuvõte.