Mart Kivastiku romaan "Taevatrepp" ilmus soome keeles

Mart Kivastiku auhinnatud romaan "Taevatrepp" ilmus soome keeles, raamatu tõlkija on Anna Kyrö ning väljaandja kirjastus Atrain & Nord.

Romaani soomekeelse trüki ("Taivaan portaat") esitlus toimus esimest korda novembris Soomes korraldatud eesti kirjanduse virtuaalsel festivalil "Uksest ja aknast". Festivalil oli kavas 11 videosaadet, mis käsitlesid Soomes äsja ilmunud ja peatselt ilmuvaid eesti keelest tõlgitud raamatuid ja nendega seonduvaid teemasid.

Kivastiku 2019. aastal eesti keeles ilmunud ning Eduard Vilde kirjandusauhinna pälvinud "Taevatrepp" on romaan ajast, muusikast, sõprusest ja armastusest lapsepõlve ning tänapäeva Tartus.

Raamatu peategelasele Uule usaldab oma viimsel hingetõmbel tema kunstnikust sõber Georg saladuse, kuidas käia minevikus. Uu on insener ja imedesse ei usu, aga trikk toimib! Minevikus on mõnus, igavene suvi ja Procol Harum, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Päriselus on sügis, sõbrad kiilakad ja kibestunud, tüdrukud abielus ja isa, kes vanasti oli spordimees, põeb Alzheimerit. Miski ei kisu siia tagasi. Lõpuks peab Uu siiski otsustama, kuhu jääda või kuidas üldse.

Varasemalt on Mart Kivastiku sulest ilmunud mitmeid teoseid, viimased nende seast on "Armastuse vormid" ja "Autoportree naise ja hobusega".