Galerii: Vilde muuseumis esitleti Mart Kivastiku raamatut "Sure, Poisu!"

1. oktoobril esitleti Eduard Vilde muuseumis Mart Kivastiku raamatut "Sure, Poisu!". Autoriga vestles kirjanik Andrus Kivirähk, katkendeid teosest luges näitleja Tõnu Oja.

Romaani keskmes on ajalooline tegelane Johannes Vares-Barbarus, karismaatiline kirjanik, arst ja poliitik, ning tema suhted naise, sõprade, ametivendade ja vaenlastega. Kuid kes see Vares, isehakanud Barbarus, ikkagi oli? Tõeline multitalent või lihtsalt aferist, kes soovis oma elu elada nii, et kõik prožektorid oleks suunatud vaid temale? Ka hetkel, mil ta sureb. Ehk oli tegemist lihtsalt ühe luuletajast Poisuga, kes armastas oma Siutsu ning sattus seetõttu alati sündmuste pöörisesse.

Raamatu "Sure, Poisu!" toimetaja on Margit Kuusk, kujundaja Katrin Kisand. Raamatu on välja andnud kirjastus Väike Öömuusika.

Kivastiku eelmine, 2019. aastal ilmunud romaan "Taevatrepp" pälvis Eduard Vilde kirjandusauhinna, teose põhjal on valmimas ka mängufilm.