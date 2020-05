Tristan Priimägi filmisoovitused: Nolani läbimurdeteos, Bergmani otsingud ja Gus Van Santi indie-draama

"Memento" (USA 2000), rež Christopher Nolan

Priimägi sõnul on "Memento" veel ajast, kui Nolan sai teha väikeseid ja pingelisi ning mitte nii eepilisi filme. ""Memento" on ka minu üks lemmikuid temalt, mis on väga kordusvaadatav film. Need, kes on seda näinud, tahavad seda uuesti näha, kuna peaosas on tegelane, kellel on mälukaotus ja kes ärkab üles niimoodi, et tal on igasugused viited ja vihjed paberitükkidel ning isegi kehale tätoveeritud."

Tal hakkavad seejärel erinevad detailid minevikust meenuma ja ta hakkab tagantjärele kokku panema lugu oma naise mõrvast. "Ta on veendunud, et ta naine on surnud ja ta sõber on kuidagi sellega seotud, aga täpselt ei tea, kuidas."

Priimägi hinnangul on see film kohustuslik materjal just kirjutajatele, sest see on stsenaristika täielik tipptase. "Mulle meeldivad need Christopher Nolani filmid kõige rohkem, mille on kirjutanud ta vend Jonathan Nolan. Nad kirjutavad osaliselt ka koos."

"Memento" on väga intelligentne ja väiksel skaalal kammerlik, praktiliselt ainult kolme tegelasega, väga limiteeritud võttekohas ning ainult kirjutamise peal püsiv film, kirjeldas ta. "Selle filmi puhul ei oskaks oodata seda, mis tulema hakkab. Ma ei ütleks, et see on tüüpiline Nolani film. Ta erineb nendest suurtest filmidest."

Ta usub, et "Mementot" on huvitav ka selles valguses vaadata, et "Tenet" kuulujuttude järgi ikka tuleb juulikuus kinodesse ning pidi väidetavalt olema nii sellepärast, et Nolan ise nõuab seda juulit. "Kuna tal on nii kõva mehena ikkagi otsustamisõigust ka seal produtsentide kõrval, siis jääme ootama. Võib-olla tuleb sellest ainuke suur suvefilm, mis veel alles on jäänud."

"Memento" on nähtav veebiplatvormil Jupiter.

"Ingmar Bergmani otsingul" (Saksamaa-Prantsusmaa 2018), rež Margarethe von Trotta, Felix Moeller, Bettina Böhler

Kuigi tegemist on dokumentaalfilmiga, on see Priimägi sõnul niimoodi tehtud, et režissöör ise astub kaadrisse. "Filmi režissöör on ka suurepärane režissöör Margarethe von Trotta, Saksa uue kino üks tegijaid 70. aastatest alates."

Tema sõnul on see justkui tunnustusavaldus Bergmanile, selgitas ta, kus Trotta käib ise kaadrisse astudes mööda Bergmani radu ja kuvab oma mõtteid ning küsib asjaosalistelt. "Kuna ta on sakslane, siis siin on päris huvitavalt perioode, millest on vähem räägitud. Kui Bergman 70. aastate keskel Rootsist ära eksiili Saksamaale läks, siis mida ta seal Saksamaal tegi."

Seega valgustab Trotta läbi ka huvitavamaid perioode Bergmani elust, millest on vähem juttu. "Väga hästi räägib ka sellest, mis Bergmani eriliseks muudab. Bergman ütleb ise seal filmis ka, et iga film on tema arust lavastajale teraapiline. Keegi ei viinud seda kaugemale kui Bergman ise, kes kogu aeg analüüsis iseennast, tuues erinevaid autobiograafilisi elemente pidevalt filmi sisse ja vaatas hästi julgelt peeglisse kogu aeg."

Kuigi Bergmani abielu Käbi Lareteiga on hästi teada ja seda on suhteliselt sentimentaalselt käsitletud, siis selles dokfilmis on see pragmaatilisem peegeldus sellest, sõnas Priimägi. "Kuna sõna antakse ka nende pojale Danielile, kes toonase pereelu kohta annab hoopis teistsuguse pildi. See on ka omaette küsimus, kuidas suured loomingulised isiksused kokku saades peaksid veel selle perekonnasjaga toime tulema."

Fassaad on paigas, aga see film näitab kindlasti ka fassaadi taha, lisas ta.

"Ingmar Bergmani otsinguil" on nähtav veebiplatvormil Jupiter.

"Ära muretse, ta ei jõua jalgsi kaugele" (USA-Prantsusmaal 2018), rež Gus Van Sant

Priimägi märkis, et "Ära muretse, ta ei jõua jalgsi kaugele" on heas mõttes klassikaline Ameerika indie-film. "Gus Van Sant on muidugi see, kes selle Ameerika indie'ile kunagi 80. aastatel väga suure hoo ka sisse lükkas."

Film räägib alkohoolikust, keda mängib Joaquin Phoenix, ja kes satub õnnetusse ning jääb seetõttu halvatuks. "See halvatus on mingis mõttes kõrvaline asi, sest see räägib ikkagi alkoholismist ja sellest, kuidas see noormees John Callahan, kes on autobiograafiline karakter, päristegelane, hakkab enda frustratsiooni kanaldama koomiksite joonistamisse ja saavutab sellega ka tuntuse."

Callahan on avameelne, vahetu ja suudab enda ängistust koomiksitesse panna väga humoorikas võtmes. "Armas ja tore sellise suhteliselt depressiivse temaatika juures." Phoenix on ka seda tüüpi mees, kes tavalisi või lihtsaid asju teha ei võtagi.

"Ära muretse, ta ei jõua jalgsi kaugele" on ETV2 eetris kolmapäeval, 13. mail kell 21.30.