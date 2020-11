Marian Võsumets: minu eesmärk filmiga "Keha võitlus" oli radikaalne empaatia

Režissöör Marian Võsumetsa sõnul räägib "Keha võitlus" dieedikultusest ja iluideaalidest. "Samuti sellest, kuidas ühiskondlike standardite järgi mehed ja naised võiksid ideaalis välja näha ning kuidas see hakkab lõpuks üksikisikut rõhuma ja mõjutama," tõdes ta ja kinnitas, et lõpuks võib see viia välja toitumishäirete või muude kinnisideedeni.

"Nende tegelaste jaoks, keda see film jälgib, on see lõppenud aastatepikkuse toitumishäire ja vaimsete probleemidega," ütles ta ja kinnitas, et "Keha võitlus" on filmitud sajaprotsendiliselt Suurbritannias. "Sealne ühiskond on lihtsalt nii palju küpsem, Eestis ei saaks me paraku inimesi niiviisi oma probleemidest rääkima."

"Londonis on dieedivastane liikumine subkultuurina peadtõstev nähtus, see on populaarne," tõdes ta ja rõhutas, et Suurbritannias on kehakuvandi uuringud ja toitumispsühholoogia teadusharuna väga arenenud. "Seal on ülikoolide juures eraldi keskused, mis tegelevad nende teemadega."

Režissööri sõnul on "Keha võitluse" üks eesmärke ka dieeditööstuse paljastamine. "Me peamegi dieeditööstusest mõtlema kui harust, mille eesmärk on teenida raha inimeste ebakindluste pealt."

"Minu eesmärk selle filmiga oli radikaalne empaatia kõigi suhtes," sõnas režissöör ja tõi välja, et ainsa asjana soovitab film loobuda dieetidest. "Sellest filmist ei saa toitumisnippe stiilis "mis on õige" ja "mis on vale", meedia on seda täis, meil pole vaja rohkem klikiartikleid teemal "viis toiduainet" ja "viis harjutust"."

"Radikaalne empaatia seisneb sellest, et me ei peaks andma kergekäeliselt inimestele hinnanguid nende välimuse põhjal," tõdes ta ja lisas, et toitumisprobleemid on alati seotud lapsepõlve, traumaatiliselt kogemuste ning psühholoogiaga. "Kui sinna juurde panna see, kuidas meedia kujutab ideaalset meest ja naist, siis see mõjub lõpuks üksikisikule väga laastavalt."

"Usalduslik suhe dokumentaalfilmi tegija ja tema portreteeritavate vahel on kõige alus, seal taga on palju taustatööd ja olles Londonis alates 2018. aastat nendel üritustel käinud, siis ma tutvusin paljude inimestega just seal," rõhutas ta ja tõi välja, et palju inimesi leidis ta erinevate podcast'ide ja blogide kaudu.

"See film kõnetab inimesi olenemate nende soost, vanusest, nahavärvist ja kehatüübist, sest meil kõigil on mingi kogemus elus , mis on meid alandanud ja pannud tundma end halvasti," ütles Marian Võsumets ja kinnitas, et ilmselt on meil kõigil olemas ka kogemus, kus me oleme läinud otsima lohutust toidust. "Ilmselt on meil kõigi ka see kogemus, kus me oleme end väga väsinuna vedanud trennis ja seda üldse mitte nautinud lihtsalt seetõttu, et avaldada muljet inimestele, kes meile isegi ei meeldi."

"Keha võitlusega" soovib Võsumets jõuda ka teistele filmifestivalidele peale PÖFF-i. "Meie lõppeesmärk on leida endale rahvusvaheline levitaja, sest on teatud piir, kuhu sa saad ise teha seda filmi ja ise turundada."