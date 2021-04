Tiina Lokk: täna ei küsi enam keegi, kellel seda Eesti filmi vaja on

Tiina Lokil hakkasid käed värisema, kui ta luges uudist, et on valitud filmiväljaande Variety mõjukamate naiste hulka. "Õhtul näppisin lihtsalt Facebooki ja äkitselt vaatan, et mis asi see on, mida nad laigivad," selgitas ta ja lisas, et sellist asja pole ette aimata.

Võrreldes 1997. aastaga, mil Tiina Lokk PÖFF-iga alustas, on tema sõnul kõik muutunud. "Ühiselt oleme suutnud muuta kasvõi juba seda paradigmat, et üheksakümnendatel olid meil olemas sellised toredad parlamendiliikmed ja poliitikud, kes ütlesid, et Lokk, milleks on sul vaja käia Tallinnas kinos, võta pilet, mine Helsingisse, võta pilet, sõida Pariisi," selgitas ta ja tõi välja, et samamoodi kaheldi Eesti filmi vajalikkusest. "Väideti, et see ei too mitte kunagi seda raha tagasi, mis on Hollywoodis, ega suuda ju konkureerida."

"Minu meelest on see üliäge, et täna ei küsi enam keegi, kellel seda Eesti filmi vaja on," sõnas ta ja mainis, et võrreldes möödunud aastaga pole filmimaailm enam nii hullus seisus. Küll aga on ta veendunud, et veebikino ei asenda ealeski reaalset kinokogemust. "Voogedastusplatvormidel sa pead filme taga ajama, aga ma ei viitsi," kinnitas Lokk, lisades, et online-kino ei asenda eales seda, kui ikkagi film tuleb pauguga välja Cannes'is, Veneetsias või Berliinis, mis on põhiliselt suurte filmide esilinastamise kohad.

Tiina Loki juhitud festivalimeeskond on ka koroonakriisis üha uute ideedega lagedale tulnud. Ühelt poolt ütles ta, et internetikino ei asenda suurt saali, aga ometi pani PÖFF märtsis käima oma veebikino, milles valik kvaliteetfilme ja piletite arv on piiratud nagu kinosaalis, samuti algatati haridusprogramme pakkuv PÖFF-i filmikool. Kriisiaja-ambitsioonid on aga veelgi suuremad: luuakse PÖFF-i ühist loomeväravat, mille oluliseks osaks saab PÖFF-i Discovery keskus, mille kaudu hakatakse rahvusvaheliste filmispetsialistidega koolitama Eesti uusi filmitegijaid.

"Ma ei ole kunagi oma karjääri selle peale üles ehitanud, et ma nüüd tahan enneolematult kuskile jõuda," rõhutas Lokk ja lisas, et et see pole teda kunagi inspireerinud. "Mul on huvitav teha ja anda endast parimat oma erialal, nii palju kui ma saan seda teha ja lihtsalt nii kaua, kuni mul on huvitav, nii kaua, kuni mu aju suudab genereerida ikka veel igasuguseid huvitavaid ideid ja on olemas inimesi, kes tahavad nendega edasi tegutseda ja koos edasi minna."