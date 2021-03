"Oleme loonud koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudiga e-õppe keskkonna ühele maailma suurimale veebiõppe platvormile OPENEDX," ütleb PÖFFi tegevjuht Mikk Granström ja lisas, et tegu on juhtivate ülikoolide ja haridusasutuste poolt tunnustatud tehnoloogiaga, mis pakub funktsionaalse e-õppe kursuse loomise teenust. Antud platvormil hakkab PÖFF pakkuma aastaringselt filmi ja filmiõppega seotud kursusi erinevatele vanuserühmadele.

Kursused on loodud põhimõttel, et need oleksid läbitavad iseseisvalt ja ka juhendaja abil. Selline lahendus annab võimaluse kõigil Eesti koolidel avada valikainena mõni filmikunstiga seotud õppeaine, ilma et oleks vaja juurde leida filmihariduse omandanud õpetajat.

Koos loodavate e-õppe kursustega on koostatud ka eestikeelsed õppematerjalid, õppevideod, ülesanded ja muud vajalikud abimaterjalid. Kokku on tänaseks loodud 12 erinevat eestikeelse õppematerjaliga e-kursust ning esimesega neist on võimalik õpilastel juba algust teha. Esimene kursus, mis on sobilik 8.-12. klassi õpilastele, on teemal "Filmilugu". Aprillis tuleb välja kursus õpetajatele, mis käsitleb filmi ja õppetöö sidumise võimalusi.

