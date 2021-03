PÖFFi veebikinos näeb rasket teemat lahkavat noortefilmi "50 või kaks vaala kohtuvad rannal"

Granströmi sõnul oli mõte virtuaalsest kinost filmifestivalil juba ammu enne koroonaolukorda. "Kui kriis peale tuli, siis pidime välja mõtlema hübriidfestivali ja töötasime välja PÖFFi veebikino," rääkis Granström. "Kui novembris festival läbi sai, siis mõtlesime, et teeks seda edasi, eriti kuna tänavu saab PÖFF 25-aastaseks, et see oleks hea start PÖFFi juubeliaastale."

"Igal kuul hakkavad tulema uued filmid, mis kas PÖFFil olnud ja publiku või žürii poolt auhinnatud või millegipoolest head filmid," rääkis ta. "Filmid hakkavad iga kuu vahetuma, aga võrreldes festivaliajaga on filmid pikemalt üleval."

Valik PÖFFi veebikinos üle jõu käivalt suur pole, igal kuul pannakse veebikinosse üles neli-viis filmi. "See kuu on viis ja järgmine kuu viis. See ongi mõeldud nii, et kui rohkem aega pole, siis igal nädalal saad vaadata ühe asja."

Märtsikuistest filmidest soovitas Granström näiteks USA režissööri Adam Carter Rehmeieri mängufilmi "Õhtusöök Ameerikas", mis kategoorias "Põhjusega mässajad" ka žüriipreemia sai, ning Brasiilia-Portugali mängufilmi "Inglite klubi", mis eelmisel aastal oli PÖFFi veebikinos kõige vaadatum film.

Samuti soovitas ta Mehhiko režissööri Jorge Cuchi filmi "50 või kaks vaala kohtuvad rannal", mis võitis noortefilmi rahvusvahelise konkursi. "Film räägib sellest, kuidas noored satuvad internetis sellise mängu nagu Sinivaal otsa, mis on väga ohtlik mäng," selgitas Granström.

"Ta on praegu aktuaalne ka Eestis ja sellega on pidanud noored, vanemad, psüholoogid ja õpetajad kokku puutuma. Kui täna oleme naelutatud arvutite ette, siis on see hea film ka lapsevanematele ja õpetajatele vaadata, mis seal internetis tegelikult toimub ja kui lapsed või noored sinna üksi jätame, et mis siis juhtub."

Kõnealune mäng on levinud globaalselt ning viinud palju noori enesetapuni. Granströmi sõnul on see keeruline ja raske film ning soovitab seda vaadata noortel ja vanematel koos."Me panime sellele filmile 17+ piirangu peale, sest see film on üdini aus. Pidasime diskussiooni festivali ajal ka, et kas seda filmi peaks noortele näitama. Filmitegijad ise ütlevad, et see film ongi tehtud noortele," ütles ta. "Minu soovitus on see, et seda võiks vaadata koos. See on väga aus ja väga raskel teemal. Ma ei hakka ilustama, et see film on väga raske vaatamine ja lõpp on aimatav juba praegu. See on võib-olla selline asi, mida oleks hea praegu vaadata koos vanematega ja pärast arutada, miks see nii on ja kuidas üks mäng võib sõnaotseses mõttes elu muuta."