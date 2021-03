PÖFF avab aastaringse veebikino

"Saime innustust tänulikust tagasisidest, kui me PÖFFi ajal osa oma programmist veebi panime, see osutus väga populaarseks ja andis esimest korda võimaluse saada festivalist osa ka neil, kes elavad Tallinnast ja Tartust kaugel," ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

Ajal, kui kinod on koroonaviiruse tõttu suletud ja võivad selleks jääda veel mõneks ajaks, aitab veebikino Loki sõnul elus hoida väärtfilmide näitamise ja vaatamise traditsiooni. "Meie filmivalik esindab n-ö teist vaadet, mis erineb Netflixi omast, haarates kogu maailma filmikunsti selle temaatilises, žanrilises ja stiilises mitmekesisuses," ütles ta.

Avalöögina jõuab veebikino ekraanile Naiste Ööde filmifestivali ehk NÖFFi viiefilmiline eriprogramm:

"Hirm" on Bulgaaria režissööri Ivaylo Hristovi draamakomöödia, mis kujutab humoorikalt kohalikku küla haaravat hirmu, kui sinna ilmub mustanahaline pagulane. Eelmise PÖFFi grand prix!

"Palavik" on Brasiilia režissööri Maya Da-Rini maagilis-realistlik draama olude sunnil linna tööle siirdunud indiaanlasest, keda tabab müstiline palavik. Traditsioonilise ja moodsa elulaadi konflikt. Arvukalt auhindu paljudelt festivalidelt.

"Järve tütar" on Peruu dokumentalisti Ernesto Cabellose dokumentaalfilm, milles vetevaimudega suhelda oskav naine kasutab oma erilisi võimeid, et takistada Peruu kaevanduskorporatsioone hävitamast järve, mida ta peab oma emaks.

"Mere raamat" on Vene režissööri Aleksei Vahruševi dokumentaalfilm Tšuktsi poolsaarel elavate tšuktši ja eskimo küttide elust, mis on läbi põimunud müütidest. Kõige soojem film kõige külmemast piirkonnast.

"Vesineid" on Soome režissööri Petteri Saario dokumentaalfilm 13-aastaste laste põnevatest hetkedest ja avastustest kauni Saimaa järvistu ääres. Kaunis loodusfilm kogu perele.

9. märtsist lisandub veebikino valikusse kolm filmi viimase PÖFFi kavast:

"50 ehk Kaks vaala kohtuvad rannal" on Mehhiko režissööri Jorge Cuchi šokeeriv noortefilm, mis tõukub mõned aastat tagasi sotsiaalmeedias levinud mängust "Sinivaal". Selles tuleb täita 50 ülesannet, millest viimane on enesetapp. PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivali Just Film noortežürii võidufilm.

"Õhtusöök Ameerikas" on USA režissööri Adam Carter Rehmeieri pungilik komöödia kahest üksteisest sisse võetud noorest, kes siirduvad eepilisele teekonnale läbi kesklääne dekadentlike äärelinnade. PÖFFi võistlusprogrammi "Põhjusega mässajad" võidufilm.

"Inglite klubi" on Brasiilia režissööri Angelo Defanti kriminaalne must komöödia, milles lagunev meesteklubi leiab kooskäimiseks uue energia, kui nende vastne kokk hakkab serveerima vastupandamatuid õhtusööke – ainuke häda: pärast iga õhtusööki sureb üks klubi liige.

Kahe kuu pärast toimuva Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali juhatab veebikinos sisse Kanada režissööri Cameron Macgowani film "Punase kirja päev". Süsimusta huumorit sisaldav õuduspõnevik, milles rahuliku äärelinna elanikud leiavad ühel hommikul oma postkastist kirja: "Tapa oma naaber enne, kui tema tapab sinu!"

Iga kuu toob PÖFFi veebikino välja valiku filme, mida pole väljaspool PÖFFi Eestis näidatud. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali eel on võimalik vaadata ka HÕFFi eriprogrammi, mis koosneb festivali varasalvest pärit linateostest.

PÖFFi veebikino piletid maksavad kuus eurot, NÖFFi eriprogrammi puhul kaheksa eurot. Filme saab vaadata ainult Eestis.